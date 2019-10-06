الأمين العام للامم المتحدة “حزين” من فقدان الأرواح في العراق

أفاد بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن أنطونيو غوتيريش يتابع عن كثب الوضع في العراق.

وفي البيان دعا الأمين العام، وكخطوة نحو وقف التصعيد، إلى “الحوار بين الحكومة والمتظاهرين”.

كما كرر التأكيد على أن “حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها”.

هذا وأعرب غوتيريش عن الحزن العميق لفقدان الأرواح أثناء الاحتجاجات الأخيرة في العراق. ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت في بيان، صدر صباح الجمعة، الحكومة العراقية إلى السماح لمواطنيها بالتجمّع السلمي، وممارسة حق التعبير بحرية.

وأفاد البيان بأهمية أن تقدّم الحكومة الدعم لمواطنيها في تحقيق مطالبهم وعلى وجه الخصوص الحق في العمل.

وبحسب البيان، فإن استخدام القوة ينبغي أن يكون استثنائيا مع الابتعاد عن العنف في التعامل مع التجمعات والتظاهرات، وإذا اضطرت السلطات إلى التعامل بقوة مع المتظاهرين فينبغي أن يكون ذلك وفق قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية، أبرزها مبادئ الضرورة والنسبية.