الامم المتحدة تصدر بيانا بشأن تظاهرات العراق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الى اقامة حوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين، مؤكدا على ان الحوار هو الخطوة الاولى لوقف التصعيد الحاصل في العديد من المحافظات العراقية.

وقال مكتب الامين العام للامم المتحدة في بيان له، امس الجمعة (4 تشرين الأول 2019) ان “الامين العام أنطونيو غوتيريش يتابع عن كثب الوضع في العراق، ويدعو إلى حوار بين الحكومة والمتظاهرين كخطوة اولى نحو وقف التصعيد”.

واضاف أن “حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها”.

واعرب عن “الحزن العميق لفقدان الأرواح أثناء الاحتجاجات الأخيرة في العراق”، داعيا “جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف”.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت في بيان لها، الحكومة العراقية إلى السماح لمواطنيها بالتجمع السلمي، وممارسة حق التعبير بحرية.

وأفاد البيان بأهمية أن تقدم الحكومة الدعم لمواطنيها في تحقيق مطالبهم وعلى وجه الخصوص الحق في العمل.

وبحسب البيان، فإن “استخدام القوة ينبغي أن يكون استثنائيا مع الابتعاد عن العنف في التعامل مع التجمعات والتظاهرات، وإذا اضطرت السلطات إلى التعامل بقوة مع المتظاهرين فينبغي أن يكون ذلك وفق قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية، أبرزها مبادئ الضرورة والنسبية”.

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