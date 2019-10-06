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الاندية العراقية في مواجهات مثيرة بدور ال١٦ للبطولة العربية

أسفرت قرعة دور ال 16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الابطال و التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، عن موجهات مثيرة للاندية العراقية .

حيث سيلاقي نادي القوة الجوية نظيره مولودية الجزائر في لقاء صعب ، على ان تقام مباراة الذهاب في ملعب كربلاء الدولي.

في حين ستكون مهمة نادي الشرطة اسهل نوعا ما ، عندما يلاقي نواذيبو الموريتاني في مباراة الذهاب التي ستقام في موريتانيا .

يذكر ان مواعيد لقاءات دور ال١٦ ستحدد في وقت لاحق ، بعد اجتماع الاندية مع اللجنة المنظمة واختيار الايام المناسبة التي لا تتداخل مع المواعيد المحلية والدولية .

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