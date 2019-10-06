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البرلمان يعلن تخصيص راتب شهري للعوائل ممن لا تتقاضى اي راتب من الدولة العراقية

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت عن تخصيص رواتب شهرية للعوائل التي لا تتقاضى رواتب من الدولة العراقية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من اعضاء مجلس النواب ان العوائل التي لا تمتلك راتبا وليس لديها موظفا في مؤسسات الدولة ودوائرها كافة سيتم تخصيص راتب شهري لها وفي حال تم تعيين احد افرادها سينتقل الى عائلة اخرى.

واضاف ان هذا الامر تعهد به رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للذين لا يمتلكون مصدر رزق.

وتابع الحلبوسي انه سيتم استقطاع نسب من رواتب ومخصصات الدرجات العليا لتدريب الكوادر الشابة والخريجين، مردفا بالقول نطالب عبد المهدي الى ارسال حيان الفساد لينالوا جزاءهم العادل.

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