الحلبوسي يعلن اطلاق مشروع 100 الف وحدة سكنية وتوفير مليون فرصة عمل بالعراق

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت عن ايقاف حملة ازالة التجاوزات الى حين توفير السكن، فيما افصح عن مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية واطئة الكلفة في محافظات العراق، ذكر ان هذا المشروع سيوفر مليون فرصة عمل للعاطلين.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من النواب في مبنى المجلس “نعلن ايقاف حملة ازالة التجاوزات فورا الى ان تجد الدولة البدائل وتوفر التخصيصات اللازمة لغرض انشاء ما لا يقل عن 100 وحدة سكنية واطئة الكلفة سيتم توزيعها وفق النسب السكانية في المحافظات”.

واضاف ان “هذا المشروع سيطلق الان وسيتم التنسيق مع مصرف الرافدين والرشيد، مبينا ان هذا المشروع سيساهم بعودة النازحين اضافة الى توفير مليون فرصة عمل للعاطلين في العراق.

وعن دعم القطاع الزراعي والصناعي قال الحلبوسي ان هناك اجراءات آنية سيتم اتخاذها في هذا المجال، واعفاء جميع المزارعين من بدلات الايجار في مطلع العام القادم وايقاف الاستيراد للمحاصيل التي يزرعها الفلاح العراق

وعن القطاع الصناعي ذكر انه لدينا 50 الف معمل بالعراق متوقف عن العمل سيتم التنسيق مع البنك المركزي لمنح قروض ميسرة لاصحاب المعامل للعودة الى العمل، مؤكد ان هذه المعامل كانت تغطي السوق المحلية بالمنتجات ولم نكن نستورد.

واشار الى ان اقراض يفتح لتجهيز المعمل وهو عبارة عن اعتماد مصرفي وسيتم التنسيق مع البنك المركزي.

وتابع الحلبوسي ان المحاضرين سيتم تعيينهم على الملاك، نوه الى اقرار مجلس الخدمة الاتحادي والتصويت على هذا المجلس وابعاد هذا المفصل المهم عن اي تدخل سياسي.

وزاد بالقول انه سيتم اطلاق التعيينات وفق مجس الخدمة الاتحادي وسيتم منح فرصة اكبر لحملة الشهادات العليا وفرصة للخريجين السابقين.