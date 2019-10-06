الدعوة في المطالبة بالحماية الدولية بعد تدخل الحرس الايراني في قتل المتظاهرين

أستمرت التظاهرات الاحتجاجية لليوم الرابع على التوالي , وفي تصاعد عارم في المشاركة الشعبية الواسعة , بعدما اصبحت ارتكاب عمليات مجازر دموية ضد المتظاهرين . الدافع الاقوى في المساهمة في التظاهرات الاحتجاحية , التي اصبحت الساحات والمدن العراقية , ساحة حرب حقيقية في القتل الوحشي . وامام فشل وعجز الحكومة واحزابها الفاسدة , فقد احرقت كل اوراقها امام المد الشعبي العارم في النهوض الشعبي الكبير , بات يهدد في الصميم , السقوط الشنيع لحكومة عادل عبدالمهدي , والبرلمان المزيف والمزور . لم تبق لها ورقة للبقاء في الحكم , سوى الاستنجاد بالحرس الايراني و ( قاسم سليماني ) بدفع قواته في المساهمة مباشرة بقتل المتظاهرين , في استخدام القناصة الملثمين , الذين يطلقون النار الحي من شرفات البنايات العالية , وهذا ما يفسر ان اغلب الاصابات في الرأس . وكذلك ملاحقة المصابين حتى داخل المستشفيات . وتثبت بالبرهان الدامغ الكثير من الفيديوهات المصورة . في ارتكاب مجازر دموية وحشية ضد الشباب البطل , من قبل قوات مكافحة الشغب والحرس الايراني . بعدما اعلن صراحة وفي وضوح العبارة , أمام جمعة طهران , بالدعوة الى قتل المتظاهرين . لأنهم عملاء امريكا واسرائيل . لذلك تزايدت اعداد القتلى والجرحى والمصابين . وحسب أحصائيات التي اعلنتها مفوضية حقوق الانسان الحكومية . لحد صباح يوم السبت 5 – 10 – 2019 . لان عمليات القتل مستمرة بحق الشباب المتظاهر . وحسب الاحصائيات الرسمية ( 100 شهيد و4000 مصاب وجريح ) .
أن الوضع العراقي متأزم وخطير وهناك حرب أبادة متعمدة ومقصودة بحق الشباب المتظاهر . وهو اعزل في مواجهة الموت والقتل المستمر . لذلك لابد من المطالبة الى الحماية الدولية من هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن والمنظمات الانسانية والحقوقية بشكل عاجل وفوري . وليس الاكتفاء بالادانة والتنديد بالحكومة العراقية , ومطالبتها بشكل فوري في ايقاف القتل المتعمد , ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل . لايمكن ان يكون هذا طوق النجاة في ايقاف القتل المستمر . إلا بأجراءات فورية وعاجلة , وان ثورة الشباب البطل والجسور , لن تتوقف مهما بلغ القمع الوحشي والقتل . لا يمكن ان تتوقف انتفاضة الشعب العراقي البطل , إلا بأسقاط الحكومة والبرلمان , وتشكيل حكومة الانقاذ الوطني , تستحضر الظروف المناسبة لاجراء انتخابات عادلة ونزيهة تحت الاشراف الدولي . لان اوراق عادل عبدالمهدي احترقت , حتى اصبحت الاحزاب الشيعية تضحي به في اسقاطه , حفاظاً على وجهها , وعدم سقوطها الذريع معه , ولكن المطالبة الشعبية , تطالب بأسقاط حكومة عادل عبدالمهدي والطغمة الفاسدة . وحل البرلمان , ومحاسبة المجرمين القتلة , ومحاسبة الذي استنجد بالحرس الايراني وقاسم سليماني . ان تباشير النصر تلوح في الافق , وأن لناظره قريب . . أنه يوم المظلوم على الظالم . هذه نهاية الطغاة بالعار والمخازي . وان الركون الى الظالمين , خسران في الدنيا والاخرة .
تحية مجد واجلال لشهداء الانتفاضة الشعبية الابرار
العار والشنار الى الاحزاب الشيعية الفاسدة والعميلة
المجد للعراق …… حفظ الله العراق العظيم
جمعة عبدالله
الدعوة في المطالبة بالحماية الدولية بعد تدخل الحرس الايراني في قتل المتظاهرين
أستمرت التظاهرات الاحتجاجية لليوم الرابع على التوالي , وفي تصاعد عارم في المشاركة الشعبية الواسعة , بعدما اصبحت ارتكاب عمليات مجازر دموية ضد المتظاهرين . الدافع الاقوى في المساهمة في التظاهرات الاحتجاحية , التي اصبحت الساحات والمدن العراقية , ساحة حرب حقيقية في القتل الوحشي . وامام فشل وعجز الحكومة واحزابها الفاسدة , فقد احرقت كل اوراقها امام المد الشعبي العارم في النهوض الشعبي الكبير , بات يهدد في الصميم , السقوط الشنيع لحكومة عادل عبدالمهدي , والبرلمان المزيف والمزور . لم تبق لها ورقة للبقاء في الحكم , سوى الاستنجاد بالحرس الايراني و ( قاسم سليماني ) بدفع قواته في المساهمة مباشرة بقتل المتظاهرين , في استخدام القناصة الملثمين , الذين يطلقون النار الحي من شرفات البنايات العالية , وهذا ما يفسر ان اغلب الاصابات في الرأس . وكذلك ملاحقة المصابين حتى داخل المستشفيات . وتثبت بالبرهان الدامغ الكثير من الفيديوهات المصورة . في ارتكاب مجازر دموية وحشية ضد الشباب البطل , من قبل قوات مكافحة الشغب والحرس الايراني . بعدما اعلن صراحة وفي وضوح العبارة , أمام جمعة طهران , بالدعوة الى قتل المتظاهرين . لأنهم عملاء امريكا واسرائيل . لذلك تزايدت اعداد القتلى والجرحى والمصابين . وحسب أحصائيات التي اعلنتها مفوضية حقوق الانسان الحكومية . لحد صباح يوم السبت 5 – 10 – 2019 . لان عمليات القتل مستمرة بحق الشباب المتظاهر . وحسب الاحصائيات الرسمية ( 100 شهيد و4000 مصاب وجريح ) .