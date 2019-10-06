العبادي يدعو لتحديد موعد الانتخابات المبكرة .. “يونامي”: لابد أن يتوقف القتل بالعراق

دعا زعيم ائتلاف “النصر” رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي يوم السبت القيادات السياسية الى تحديد موعد اولي لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق للخروج من ازمة التظاهرات الدامية التي دخلت يومها الخامس على التوالي.

وقال العبادي في بيان صادر عن مكتبه اليوم ان “الحكومة فقدت الاهلية بإدارة الحكم، اطالب قيادات البلاد بتحديد تاريخ اولي لانتخابات مبكرة”.

واردف بالقول ان “ضمان انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جماهيرية واسعة هو مصداق لجدية القوى السياسية للاستجابة لدعوات الاصلاح التي يطالب بها الشعب”.

في غضون ذلك طالبت ‏الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بإيقاف القتل المستمر الذي يتعرض له المتظاهرون في البلاد عبر الرصاص الحي عليهم.

‏وقالت “أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح”، مبينة انه “منذ خمسة ايام والتقارير ترد بوقوع وفيات واصابات: لا بد أن يتوقف هذا”.

ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق “جميع الاطراف الى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف”.

وتزايدت حدة التظاهرات مساء اليوم السبت في العاصمة بغداد ومحافظتي ذي قار والديوانية فقد استمرت القوات الامنية بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ذات الغالبية الشيعية تظاهرات دامية انطلقت شرارتها يوم الثلاثاء وبحسب اخر احصائية لعدد الضحايا فإن اكثر من 100 متظاهر قتل بالرصاص القوات الامنية.

وتعدُ هذه التظاهرات هي الاعنف منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 وحتى الان اذ خرج الالاف احتجاجا في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء يوم الجمعة باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي حقنا للدم العراقي، ومضي في اجراء انتخابات مبكرة بإشراف الامم المتحدة.

ودعا مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، السلطات الثلاث في العراق الى الاقدام على خطوات تقود لإصلاح “حقيقي”، في بيان تلاه ممثله بشأن الاحتجاجات في العراق.