“العربية” : إصابات بهجوم مسلحين ملثمين على مكتبنا في بغداد

الت قناة “العربية” ، ان مسلحين ملثمين هاجموا اليوم السبت، مكتبها في العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت القناة السعودية نقلاً عن مراسلها في بغداد بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية.

كما أكد المراسل وقوع إصابات بين العملين في المكتب أثناء الهجوم.

موضحاً ، أن المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة.

وأوضح المراسل أن الفريق تلقّى تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين بالتحقيق في الهجوم.

منهاً إلى أن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

يأتي ذلك ، فيما تعرضت فضائية “دجلة” المحلية بدورها للاقتحام من قبل مسلحين “مجهولين” .

وبحسب مصدر من القناة ان العاملين في القناة تعرضوا للضرب ومصادرة هواتفهم النقالة من قبل افراد القوة بالاضافة لكسر بعض المعدات .