القبض على 6 ايرانيين بينهم امرأة بحوزتهم 15 كغم من المخدرات بإقليم كوردستان

أعلنت مديرية المديرية العامة لمكافحة المخدرات في اقليم كوردستان يوم السبت عن ضبط أكثر من 15 كغم من مادة “الكيتامين” المخدرة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان ضباطها ومنتسبيها تمكنوا من ضبط 15 كغم و50 غم من مادة “الكيتامين” المخدرة في مجمع “حاجي عمران” الحدودي المحاذي لإيران اضافة الى القبض على ستة متهمين ايرانيي الجنسية بينهم امرأة، مشيرا الى اخفاء اولئك المتهمين المواد المخدرة داخل حقائب للملابس.

واوضح البيان ان اولئك المتهمين يمثلون عصابة منظمة جلبت تلك المواد المخدرة عبر منطقة “حاجي عمران” الحدودية، منوها الى ان هذه المرة الاولى التي يتم فيها ادخال تلك المادة المخدرة الى اقليم كوردستان.

وتابع البيان انه تمت احالة المتهمين الى القضاء، وفتح ملف تحقيقي لهم.