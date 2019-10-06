المئات من ابناء الجالية العراقية يتظاهرون في المانيا وبريطانيا وهولندا

تظاهر المئات من الجالية العراقية يوم السبت في المانيا بريطانيا وهولندا تضامنا مع ابناء بلادهم الذي يواصلون الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي في بغداد وعدد من المحافظات مطالبين بإجراء تغيير واصلاح جذريين لنظام الحكم.

وشهدت مدينة (بريمن)، و(كولن)، و(لبرين) مظاهرات للجالية العراقية تساندها عدد من ابناء الجاليات العربية الاخرى.

بينما تظاهر العشرات في العاصمة البريطانية لندن، وفي مدينة (لاهاي) في هولندا بحسب ما افاده عدد من الجالية العراقية.

وطالب المتظاهرون من الاصول العراقية بوضع حد للمقع لتظاهرات ابناء بلدهم والاسراع بتنفيذ مطالبهم كافة مهما علا سقفها.

وردد المحتجون في الدول الثلاث هتافات وشعارات وطنية معبرين عن سخطهم على الطبقة الحاكم في العراق لعدم استجابتها لمطالب الشعب، مؤكدين انهم سيواصلون دعم تظاهرات بلادهم اذ قال عدد منهم ان : ابناء المهجر لن يتخلوا عن اخوتهم الى حين الوصول الى حلول مرضية.

وعاود المتظاهرون لليوم الخامس على التوالي مواصلة احتجاجاتهم وسط العاصمة بغداد حيث سقط بعد وقت قليل من انطلاقها قتيل واصابة اخرين بالرصاص الحلي الذي تطلقه القوات الامنية عليهم.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ذات الغالبية الشيعية تظاهرات دامية انطلقت شرارتها يوم الثلاثاء وبحسب اخر احصائية لعدد الضحايا فإن اكثر من 100 متظاهر قتل بالرصاص القوات الامنية.

وتعدُ هذه التظاهرات هي الاعنف منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 وحتى الان اذ خرج الالاف احتجاجا في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء يوم الجمعة باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي حقنا للدم العراقي، ومضي في اجراء انتخابات مبكرة بإشراف الامم المتحدة.

ودعا مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، السلطات الثلاث في العراق الى الاقدام على خطوات تقود لإصلاح “حقيقي”، في بيان تلاه ممثله بشأن الاحتجاجات في العراق.