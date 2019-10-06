ايران تتهم ثلاث دول بتدريب المتظاهرين في العراق

اتهم عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في ايران، آية الله عباس كعبي، اميركا والسعودية وبريطانيا بتدريب المتظاهرين في العراق.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن كعبي قوله ان “اعداء الشعبين العراقي والإيراني وخلف كواليس المكر والخداع، اي بريطانيا الخبيثة واميركا والسعوديين، كانوا يخططون منذ أكثر من عام ، لاثارة الاضطرابات والفتن، بذريعة المشاكل الاقتصادية والفساد في المؤسسات الحكومية ونقص الخدمات، لتجيير سلاح المقاومة في العراق لصالح اميركا والسعودية، حتى انهم اعلنوا حكومة وهمية لأنفسهم”.

واضاف “استناداً الى المعلومات منذ فترة طويلة فان معسكرات خاصة اقيمت لتدريب مثيري الشغب،حتى ان بعض ضباط اجهزة المخابرات البريطانية والأميركية والسعودية تم نشرهم في العراق بهدف التنظيم واقامة الخلايا المثيرة للاضطرابات”.

وأعرب كعبي عن أمله ان “تتمكن الحكومة العراقية وفصائل المقاومة في هذا البلد في الكشف عن خبايا هذه الاضطرابات وتقديم الوثائق والادلة حول مثيري اعمال الشغب”، مضيفا ان “مثيري الاضطرابات لم يسعوا الى حل مشاكل الشعب العراقي اقتصاديا، لكنها كانت مجرد ذريعة لهم لاثارة الفتنة”.

واردف ان “اساس الفتنة في العراق هي مراكز تنظيمية وشبكات تابعة لاجهزة المخابرات البريطانية والسعودية والأميركية”، موضحاً “كما تدخلت الخلايا البعثية النائمة على هذا الخط، لتأجيج الاوضاع وتحريض الشعب وبث اليأس”.