ايران تنصح ترامب برصد الطريق بين النجف وكربلاء

نصح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي، الرئيس الاميركي دونالد ترامب بان ترصد اقماره الصناعية الطريق من النجف الى كربلاء.

وفي کلمته الیوم السبت خلال مراسم افتتاح الاسبوع العالمي للفضاء، اشار آذري جهرمي الى تغريدة سابقة له قائلا، انه “حينما فرض ترامب الحظر على هذا القطاع نشرت في تغريدة لي صورة للمجرات وقلت انني لا ارى اثرا للحظر في المجرات”.

ووجه النصيحة لترامب قائلا، انه “قبل 1400 عام كان هنالك من هو اكبر منك بكثير من حيث البلطجة والتكبر والغرور وكان اسمه يزيد بن معاوية وبامره استشهد اطهر من كان على وجه البسيطة في عهده (الامام الحسين عليه السلام). انني انصحك بان ترصد معطيات اقمارك الصناعية خلال الايام القادمة للطريق من النجف الى كربلاء ، لان مصيرك سيكون ذات المصير الذي آل اليه يزيد”.