بالصور والفيديو: نجاح كبير لحفل الفنان حاتم عمور في باريس

حقق الفنان حاتم عمور نجاحا كبيرا في حفله الغنائي، الذي أحياه بالعاصمة الفرنسية باريس بقاعة ” Dock Pullman ” بحفل فني ساهر وصاخب حضره جمهور غفير من الجالية العربية التي استمتعت بليلة ساحرة وحافلة تضمنت أجمل أغاني حاتم عمور الجديدة والقديمة.

وقدم حاتم باقة متنوعة من أغاني ألبومه الجديد بينها ” أخر مرة”، ” بلا عنوان” ، ” إلى راح الغالي “، بالإظافة إلى الأغاني القديمة مثل “حسدونا” ،”الأول” ، ” مشيتي فيها ” وغيرها.

وحصد حاتم عمور تفاعلا متميزا من قبل الجمهور الذي لم ينقطع عن التصفيق والهتاف وترديد أجمل أغاني حاتم عمور، ما أكد مكانة حاتم عمور في قلوب الجماهير العربية.

وبدأ عمور سعيدا وممتنا للجماهير الحاضرة التي تفاعلت مع عرضه، حيث قدم شكره لكل الجماهير الحاضرة التي يكن لهم كل المحبة والإحترام.

يشار أن حاتم عمور قد وصل إلى باريس منذ عدة أيام وذلك استعدادا لحفله للقيام بجولة إعلامية شملت العديد من القنوات والإذاعات بالإظافة إلى ندوة صحفية حضرها أهل الصحافة والإعلام.

وحرص عمور على نشر العديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي عن الحفل قبل إحيائه، حيث نشر فيديو قصير ترويجي بشوارع العاصمة الفرنسية معلقا عليه ” مرحبا الجالية العربية “.

يشار أن اخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب أغنية ” قلبك يمشي لحالو ” وهي من كلمات محمد المغربي وألحان وتوزيع محمد الشرابي ، وهي من ألبومه الأخير ” بلا عنوان ” حيث حقق الكليب على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب أكثر من 24 مليون مشاهدة.