Posted on by

(بالفيديو) هتافات ضد إيران تتسبب باشتباك في تجمع للعراقيين بأميركا

(بالفيديو) هتافات ضد إيران تتسبب باشتباك في تجمع للعراقيين بأميركا

أظهر مقطع فيديو تجمعا، لعراقيين في ميتشغن الأميركية، يتظاهرون دعما لمطالب المحتجين في بلادهم.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب إيران بعدم التدخل في شؤون العراق، إلا أن أحدهم قام بتمزيق لافتة تسيء إلى إيران ما أثار غضب الباقين ووصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي.

وهتف المتظاهرون مرددين “إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة”.

وتدخلت الشرطة الأميركية لحل المشكلة وقامت بفض التجمع.

ومنذ 5 أيام تشهد بغداد ومحافظات عراقية احتجاجات دامية انطلقت الثلاثاء، وارتفعت حصيلة القتلى إلى نحو 100 والجرحى الة نحو 4 آلاف .

Steven nabil

@thestevennabil

This just happened in a gathering to support protestors in Iraq took place inDearborn,MI A dispute started over having banners calling for Iran to leave Iraq and the guy in the video ripped the actual banner which led to the dispute,local police intervened and ended the gathering

Embedded video

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close