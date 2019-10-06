(بالفيديو) هتافات ضد إيران تتسبب باشتباك في تجمع للعراقيين بأميركا

أظهر مقطع فيديو تجمعا، لعراقيين في ميتشغن الأميركية، يتظاهرون دعما لمطالب المحتجين في بلادهم.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب إيران بعدم التدخل في شؤون العراق، إلا أن أحدهم قام بتمزيق لافتة تسيء إلى إيران ما أثار غضب الباقين ووصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي.

وهتف المتظاهرون مرددين “إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة”.

وتدخلت الشرطة الأميركية لحل المشكلة وقامت بفض التجمع.

ومنذ 5 أيام تشهد بغداد ومحافظات عراقية احتجاجات دامية انطلقت الثلاثاء، وارتفعت حصيلة القتلى إلى نحو 100 والجرحى الة نحو 4 آلاف .