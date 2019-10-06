بريطانيا تدعو إلى الإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين العراقيين

دعت بريطانيا كلاً من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح إلى الإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وطالبت بمحاسبة مرتكبي العنف.

جاء ذلك على لسان السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، والذي قال عبر تويتر: «لقد تحدثت مع السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والسيد رئيس الجمهورية برهم صالح حول التظاهرات الحالية والحاجة إلى التحرك السريع من أجل تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين».

أضاف ويلكس «كما أعربت المملكة المتحدة عن قلقها البالغ إزاء العنف المستخدم ضد المتظاهرين وخصوصاً أعمال القنص. حيث يجب أن يخضع جميع مرتكبي جرائم العنف على كافة الأصعدة للعدالة».

Jon Wilks ✔@JonWilksFCO لقد تحدثت مع السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والسيد رئيس الجمهورية برهم صالح حول التظاهرات الحالية والحاجة الى التحرك السريع من اجل تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين