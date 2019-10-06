تحية الى الشبيبة الثائرة

تحية لمن يساند انتفاضة الشعب العراقي المظلوم

بـركان الغـَـضب

ميسون نعيم الرومي

بركان الغضب هالصاح واتفجـّر

(بـغـداد) العـراق اليوم تـتحـَـرر

يا (إخوة اختهم) .. هـَـبـَّـت الأبطال

نار اوتحـرگ الباغـيـن واتجـَـمـّـر

تطرد كل دخيل او اجنبي (املگـّط)-

تـِـرفع هـيـبـِتـَـك يا وطـَن واتنـَـوّر

ذلـَـوّا بالشـعب حـَرِّفـَوا بالأخلاق

خـِدْشـَـوْ بالكرامه .. اليوم هالتـثأر

ولدَك يا (عـراق) اليوم شـعلة نار

تمسـح دَمـْعـِتـَـك والأرض تتطهر

يا ارض (العراق) الطيبه ام الخيـر

*يا ارض (النبايه) .. اتصيب واتشور

(دجله والفرات) .. انـتـِـظروا التغيير

تاريـخ انكتب .. وابدم أبي اوكل حـر

اولادك هـَـذول .. الفـَخـَـر والعزه

رفعـَـوا رايـتـك وابـدمهـم اتعـَـفـَّـر

تعتيم اشكثر ؟ ياعالم اعـّدِل .. شوف

العالم سـكت .. و(ايـران) تتصَدَّر

احـفـاد (الحسين) ابظلم ينذبحون

(امريكا) .. ابرگبتچ .. دمهم اتفجر

يا سـقط المتاع ! اشجابت امريكا

ايـراني الحـِكـَم .. والسافـل اتنـَـمـَّر

دم هـذا الشـباب .. ابـرگبة (امريكا)-

جبتيهم ؟

طلعيهم .. هذوله مصدرالكل شــر

سلام اعله الشباب .. النصر إلهـُم دوم

سلام الله على بغداد ..الله القادر الأكـبـَـر

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*(النبايه):- جمع لكلمة نبي في اللهجة البغدادية الدارجة

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مهدات الى شبيبة الأنتفاضة المقدسة

التي بدأ في يوم 1 / اكتوبر/ 2019

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ســـــــــــــــتوكهولم

6/10/2019