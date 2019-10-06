ألون بن مئيـــــــــــــــــــر:

تغيّر المناخ: كارثة عالمية في طور التكوين

لم أستطع الإشادة بما يكفي بالشباب والشابات الذين غمروا الشوارع في مئات المدن حول العالم مطالبين من حكوماتهم اتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأجل لمكافحة تغّير المناخ. وعلى نفس المنوال ، لم أتمكن من إدانة السيد ترامب والعديد من أمثاله بشدّة ، مثل بولسونارو من البرازيل ، بسبب تجاهلهم الإجرامي للمخاطر الكارثية التي يمثلها تغيّر المناخ. فإنهم من خلال إنكار التهديد الذي يشكله تغّير المناخ وأضراره المدمرة بالكائنات الحية التي لا حصر لها يقوضون بشكل منهجي أي فرصة لا تزال أمامنا لتفادي وقوع كارثة رهيبة ، بما في ذلك إنقراض جماعي لأنواع لم يشهد العالم المعاصر مثيلا ً له.

كشفت يوم الاثنين قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي إلى أي مدى يرغب الرؤساء ورؤساء الوزراء الذهاب إليه. أعلنت أكثر من 60 دولة عن خطط ملموسة لخفض الانبعاثات ومساعدة الدول الأكثر عرضة لتغيّر المناخ على إدارة العواقب الوخيمة للإحتباس الحراري.

ومع ذلك ، ومنذ بداية إدارته ، يقوض ترامب الحماية البيئية، أكان ذلك من خلال انسحابه من اتفاقية باريس لتغّير المناخ أم رفضه حضور الإجتماع الخاص لمجموعة السبع حول تغيّر المناخ أم رفضه التقليل من تنظيم انبعاثات الميثان وتجميد معايير مكافحة تلوث وكفاءة استهلاك الوقود للسيارات وإضعاف قانون الأنواع المهددة بالإنقراض، بينما يسمح بحفر الغاز والنفط البحري في جميع المياه الساحلية قبالة الولايات المتحدة.

لاحظ مايكل إ. مان ، عالم المناخ والجيوفيزيائي الشهير ، أن العلم الذي يقوم به هو وزملاؤه يمثل “تهديدًا لأقوى المصالح الخاصة في العالم وأكثرها ثراءً”. وهذا ما يفسر إنكار الخدمة الذاتية لأشخاص مثل ترامب وشركائه الذين يختارون التجاهل بأن أزمة المناخ الكارثية تلوح في الأفق.

وللحصول على فهم أفضل للكوارث الناشئة عن التغيّر المناخي، فإن ما يلي ليس برؤى جديدة ولكنها تشير إلى بعض الآثار البعيدة المدى لتغّير المناخ التي لا يمكن لأي بلد أن يتجاهلها.

الغابات المطيرة هي حصن مهمّ ضد تغير المناخ لأنها تعمل بمثابة بالوعة للكربون، أي أنها تمتص ثاني أكسيد كاربين من الغلاف الجوي. إن أعمال إزالة الغابات المتفشية التي تحدث في منطقة الأمازون وفي أماكن أخرى (بما في ذلك إندونيسيا وتايلاند وجمهورية الكونغو الديمقراطية) تقضي فعليًا على أحد أقوى الموارد المتاحة لنا لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

عندما تم انتخاب الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو في أكتوبر 2018 ، تولى السلطة بهدف فتح حوض الأمازون أمام المصالح التجارية. فقد خفض ميزانية وكالة إنفاذ البيئة في البرازيل بمبلغ 23 مليون دولار وشجع بشكل أساسي الماشية والشركات الزراعية وقطع الأشجار على استغلال وإزالة مساحة متزايدة من أراضي الأمازون. لا عجب إذن أن ترتفع الحرائق في البرازيل بنسبة 85٪ هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وعلى الرغم من أنه أمر جيد بالتأكيد أن يدرك القادة الأوروبيون الكارثة الناتجة عن حرق غابات الأمازون المطيرة ، فإن مبلغ 20 مليون دولار المثير للشفقة الذي خصصوه لمكافحة هذه الحرائق هو مبلغ ضئيل بالنظر إلى ضخامة الكارثة. لا يتناسب هذا المبلغ من المال مع الضرورة الملحة التي أعرب عنها قادة مجموعة السبع – فهل يفهمون حقًا حجم الكارثة التي تتكشف أمام أعيننا؟ يتم في الوقت الحالي تدمير مساحة تقارب مرة ونصف مساحة ملعب كرة القدم كل دقيقة من كل يوم.

لا يقتصر التدمير المنهجي للغابات المطيرة على البرازيل. شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية خسارة ما يقرب من 1200 ميل مربع من الغابات كل عام منذ عام 1990. هذه هي منطقة غابات بحدود حجم ولاية ديلاوير التي يتم تدميرها سنويا. تعد الغابات المطيرة في حوض الكونغو هي الأكبر في إفريقيا ، وتحتل المرتبة الثانية بعد حوض الأمازون. العديد من أنواع الحياة البرية مهددة بقطع الأشجار بشكل غير قانوني، بما في ذلك غوريلا الأراضي المنخفضة والشمبانزي. وشهدت أفيال الغابات انخفاض في أعدادها بنسبة 60 في المئة.

أجبرت الحرب والنزاعات العرقية وتدهور الإقتصاديات وتغّير المناخ الملايين في جميع أنحاء العالم على الفرار من ديارهم. وصل أكثر من 1.6 مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا بين عامي 2015 و 2018 من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. ومن المؤسف له أن لاجئي المناخ والمشردين داخلياً ليسوا سوى وجه آخر لهذه الأزمة.

لاجئو المناخ هم أشخاص أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب “تغييرات مفاجئة أو تدريجية في بيئتهم الطبيعية.” إن أكثر المناطق ضعفًا هي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، وتشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050 يمكن نزوح ما يقرب من 150 مليون شخص من هذه المناطق بسبب تغيّر المناخ.

تموت الشّعاب المرجانية أيضًا بمعدل مروّع نتيجة للاحتباس الحراري. فُقدت 27 في المائة من الشّعاب المرجانية الخاضعة للمراقبة وأكثر من 30 في المائة معرضة لخطر الضياع خلال العقود القليلة المقبلة. أسباب هذه المأساة التي تتكشف واضحة بما فيه الكفاية. ومن أهم العوامل المساهمة في ذلك هي: استخراج المناجم والصيد الجائر وصيد الأسماك بالمتفجّرات والتلوث ومحيطات الإحترار وتحمّض المحيطات.

لاحظت سيلفيا إيرل ، عالمة الأحياء البحرية البارزة وكبيرة العلماء السابقين في الجمعية الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ، أن “نصف الشّعاب المرجانية لا تزال في حالة جيدة جدًا ، وهي حزام مرصّع بالجواهر حول وسط الكوكب. ما زال هناك وقت ، ولكن ليس الكثير ، لتغيير الأمور. “

يساهم التصنيع الزراعي مباشرة في ظاهرة الإحتباس الحراري. أكثر من 60 مليار حيوان في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك الأبقار والدجاج والخنازير – تقتصر على “عمليات تغذية الحيوانات المحصورة” (CAFOs). تطلق هذه العمليات كميات هائلة من الغازات المسببة للإحتباس الحراري متجاوزة حتى صناعة النقل العالمية بأكملها. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، فإن التصنيع الزراعي الحيواني مسؤول عن 18 في المائة – أي ما يقرب الخمس – من جميع انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان.

يعمل التصنيع الزراعي أيضًا على تكثيف تغّير المناخ بشكل غير مباشر من خلال إزالة الغابات. في الواقع ، من خلال تسوية الأرض من أجل محاصيل الأعلاف والرعي ينبعث ما يصل إلى 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا على مستوى العالم. وكما يقول جوناثان سافران ، مؤلف كتاب “أكل الحيوانات”: “نحن نعرف ، على الأقل ، أن هذا القرار (إنهاء التصنيع الزراعي) سيساعد على منع إزالة الغابات والحد من ظاهرة الإحتباس الحراري وتقليل التلوث وتوفير احتياطيات النفط وتخفيف العبء عن الأرياف في أمريكا والحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتحسين نشر الصحة العامة والمساعدة في القضاء على إساءة معاملة الحيوانات الأكثر منهجية في التاريخ. “

تغّير المناخ يؤثر بنفس القدر على الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، على الشباب و المسنين؛ على الأبيض والملوّنين، على الرجال والنساء والأطفال ؛ وكل الأنواع. وأولئك الذين جعلونا وجهاً لوجه مع هذا الواقع المروّع يجب أن يدركوا الآن أن وقتهم قد انتهى. تغيّر المناخ أمر حقيقي والكثير من الأدلة العلمية واقع لا جدال فيه. هذه كارثة في طور التكوين. يجب على كل الأمم المهتمّة بالأمر أن تستيقظ قبل فوات الأوان.

كل التقدير والشجاعة والإحترام للطالبة السويدية الشابة غريتا ثونبرج التي وقفت بشجاعة أمام جلسة الأمم المتحدة الإستثنائية حول تغيّر المناخ وصّرحت بقوة :”لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة. ومع ذلك، فأنا واحدة من المحظوظين. الناس يعانون. الناس يموتون. النظم الإيكولوجية بأكملها تنهار. نحن في بداية الإنقراض الجماعي وكلّ ما يمكنكم الحديث عنه هو المال والحكايات الخيالية للنمو الإقتصادي الأبدي. كيف تجرؤن على ذلك !”