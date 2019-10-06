{{ تقيم حسينية الزهراء{؏} في مدينة مالمو – جنوب السويد – مجلس عزاء العشرة الثانية بمناسبة ذکری السنوية لشهادة الإمام الحسين أبن علي {عَلَيْهِ السَّلَامُ} وذلك في مؤسسة الإمام المنتظر في السويد {{ تقرير مصور

ليلة ألأحد ٦ أكتوبر ٢٠١٩ والموافق ٧ صفر١٤٤١هـــ.

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تقرير إخباري : الإعلامي محمد الكوفي الحداد العبودي – أبو حاسم.

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بدأ مأتم العزاء من يوم الثلاثاء الماضي لمدة ثلاثة عشر يومًا إلى يوم شهادة الإمام الحسن المجتبى {؏}، إلى يوم غد الختام،

عـظم الله أجورنا وأجوركـم جميعاً بمصاب أبي الشهيد الإمام علي أبن الحسـين {عَلَيْهِ السَّلَامُ}،

بــــــِسْمِ اللَّهِ الـــرَّحْمَـــٰنِ الرَّحِيـــــــمِ

والصلاة والسلام على محمد وآله المعصومين.

إنطلاقاً من قول الإمام جعفر الصادق {؏} للفضيل بن يسار {{ تجلسون وتتحدّثون ؟ فقال الفضيل : نعم : طبعا ويقصد الإمام {؏} هنا مجالس الوعي والبصيرة الحسينية ::

فقال الإمام الصادق {؏} إنّ تلك المجالسُ أحُبّها أحيوا أمرنا فرحم ألله من أحيا أمرنا فإنّ من جلس مجلسا يُحيى فيه أمرنا لم يمُت قلبه يوم تموت القلوب }} / إنظر / كتاب / وسائل الشيعة / للشيخ الحر العاملي/ ج10/ باب 66/. يكون مفهوم ومعنى إحياء أمرأهل البيت {؏}، قوله تعالى:

في البداية نعزي الأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الإمام الحسن أبن علي {عَلَيْهِ السَّلامُ}، الإمام الثاني من أئمة أهل البيت {عَلَيْهِ السَّلامُ}،

1 – وابتدأ المجلس بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم بصوت القارئ الحاج أبو هاشم القطبي الواسطي. مدير جلست القرآن في هيئة خدام الإمام الحسين {عَلَيْهِ السَّلامُ}،

2 – وبعدها ذالك قام السيد الجليل حيدر الحكيم بقراءة زيارة الإمام الْحُسَيْنَ (عليه السلام)

3 – ثم ابتدأ المجلس الحسيني – حيث ارتقى المنبر سماحة الشيخ عبد العظيم الكندي {أعزه الله تعالى وعز الطاعة}، قام بإلقاء محاضرة قيمة ومجلس عزاء وسط حضور نخبة من مشايخنا الأفاضل السادة علماؤنا الكرام وعدد من رجال الدين أساتذة الحوزة العلمية، وأساتذة المنبر الحسيني وجمع كثير من الأساتذة المثقفين والإخوة الكسبة الأفاضل ومختلف الطبقات وذلك في مؤسسة الإمام المنتظر في السويد {؏}،

المقدمة: ابتدأ الحديث : قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] صدق الله العظيم؟

ثم بدأ بتلاوة هذه الآية المباركة وقام بالشرح والتوضيح، فالناس يسمعوا ذكر الله الذي ذكرهم به ، وبيانه الذي بيّنه لهم فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ هوالْمَوَدَّةَ يتبعه المحبة ،.

قوله تعالى: {1}{ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ } [الشورى: 23]

حبّ أهل البيت عليهم السلام إنّ محبة أهل البيت {عَلَيْهِم السَّلَامُ}،

والولاء لهم عنصر أساسي من عناصر العقيدة ومقومات الإيمان ومرتكزات الرسالة المحمدية الغراء، ولقد جاءت النصوص القرآنية والحديثية واضحة وصريحة في تأصيل هذا المبدأ ألولائي وتعميق دلالاته ومعطياته.

وتناول في هذا الفصل بعض الأمثلة من النصوص القرآنية التي تضافرت الروايات على نزولها في أهل البيت {عَلَيْهِم السَّلَامُ}،

لتوكيد محبتهم وفرض مودّتهم، ونعرض كذلك بعض الأحاديث والأخبار التي جاءت لتعميق هذا المبدأ العقائدي القويم، وذلك في مبحثين:

هذه هي آية المودة التي أكدت أغلب كتب التفسير وكثير من مصادر الحديث والسيرة والتاريخ نزولها في قربى النبي {صلى الله عليه وآله وسلم}: علي والزهراء والحسن والحسين وذريتهم الطاهرين {عَلَيْهِم السَّلَامُ}،

روى السيوطي وغيره في تفسير هذه الآية بالاسناد إلى ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية {قُل لا أسألُكُم عَليه أجراً إلاّ المودَّةَ في القُربى} قالوا: يارسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجّبت علينا مودتهم ؟

قال {صلى الله عليه وآله وسلم}: «علي وفاطمة وولداهما» {2}.

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1} سورة الشورى: 21 | 23.

2} الدر المنثور | السيوطي 6: 7، وروي الحديث أيضاً في: فضائل الصحابة | أحمد بن حنبل 2: 669 | 1141. والمستدرك على الصحيحين 3: 172. وشواهد التنزيل | الحسكاني 2: 130 من عدّة طرق. والصواعق المحرقة | ابن حجر: 170. وتفسير الرازي 27: 166. ومجمع الزوائد | الهيثمي 9: 168. والكشاف | الزمخشري 4: 219. وذخائر العقبى | المحب الطبري: 25. وإسعاف الراغبين | الصبان: 113. وسائر كتب المناقب والتفاسير. وراجع كتاب التشيع | السيد الغريفي: 215 ـ 216. الصفحة 39

وهذه الآية تدلّ على وجوب المودة لاَهل البيت الذين نصّ الحديث على تحديدهم، وقد استدلّ الفخر الرازي على ذلك بثلاثة وجوه، فبعد أن روى الحديث عن الزمخشري قال: فثبت أن هؤلاء الاَربعة أقارب النبي {صلى الله عليه وآله وسلم}، واذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيدٍ من التعظيم ، ويدلّ عليه وجوه:

الاَول: قوله تعالى: {إلاّ المودَّةَ في القُربَى}.

الثاني: لاشك أنّ النبي {صلى الله عليه وآله وسلم} يحبّ فاطمة عليها السلام، قال {صلى الله عليه وآله وسلم}: «فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها» وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحبّ علياً والحسن والحسين، واذا ثبت ذلك وجب على كلّ الاَمة مثله، لقوله تعالى:{واتَّبعُوهُ لَعلَّكُم تَهتَدُونَ} {1}، ولقوله: {فَليَحذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَن أمرِهِ} {2}.

الثالث: إنّ الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جُعل هذا الدعاء خاتمة التشهّد في الصلاة، وهوقوله: «اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وهذا التعظيم لم يوجد في حق غيرا لآل، فكلّ ذلك يدل على أن حب محمد وآل محمد واجب.

الفرق بين المودة والحب :

الحب في القرآن الكريم ٤ درجات الحب الحب والمودة تعرف اللغة العربية وتتميّز بوجودِ العَديد من الكلمات التي تبدو متشابهةً ولكنّها تختلف في معناها؛ فهناك الكثير من المصطلحات التي تُستخدم لوصف العديد من الحالات النفسيّة والتصرفات المختلفة،

وقد تكون هذه المُصطلحات متقاربةً من بعضها البعض وتختلط أحياناً على النّاس، ومن أكثر هذه المُصطلحات استخداماً مصطلحا الحب والمودة واللذين يختلفان في المعنى بشكلٍ كبيرٍ.

يُعتبر الحب من الصفات النفسيّة العاطفيّة القلبيّة، بينما تُعتبر المودّة من الصفات العمليّة وهي أثرٌ سلوكيٌّ متفرّع من الحبّ، فمن أحبّ شخصاً ما سيظهر له المودة بالتأكيد،

فالحبّ هو المؤثّر والسبب والمودة هي الأثر الناتج عن الحبّ وكلّ حبّ وراؤه مودة. المودة في القرآن الكريم ذُكرت المودة في العديد من المواضع في القرآن الكريم، قال تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} {الروم:21}؛ لكم بعض الآيات التي ترتبط بموضوع الأجر

{2} قال تعالى: {فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين}{72} يونس ،

{3} قال تعالى: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ {109} الشعراء ،

{4} قال تعالى : يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ {51} هود،

{5} قوله تعالى : وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالا إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ – السورة ورقم الآية: هود {29}.

قالل تعالى: { وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ على رَبِّ العالمين } الآية 145 من سورة الشعراء.

وأشار في معرض إجابته على هذا التساؤل : أن القرآن باعتباره نصًّا مُتَيَقَّنًا ومحفوظًا يكون مرجعًا للأجيال ، ولا تُثار حوله الشُبُهات والإثارات ، وعند الرجوع إلى سبب نزول هذه الآية فإنه ورد أنّ المسلمين جاءوا للنبي “ص” وطرحوا عليه أجرًا في مقابل جهوده وأتعابه وجهاده ، فنزلت هذه الآيـة الكريمة ، وهنا لا بُدّ من الإشارة إلى نُكتتين :

• النُكْتة الأولى : أنّ أجـر الرسـالة جُعِلَ مودّة أهل البيت {؏} لكنّ هذا الطلب لم يكن من النبيّ مباشرةً ، وإنّما كان توجيهًا إلهيًّا للنبيّ {ص}،

• النُكْتة الثانية : أنّ موضوع أجر الرسالة لا يقتصر على نبيّنا المصطفى {ص} وأمته المسلمة ، وإنما طُرِحَ على أنبياء سابقين مِن قِبَلِ أممهم {فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ} ، والآيات تؤكّد أنّ الأنبياء لا يطلبون أجـرًا ، وإنّما أجرهم على الله سبحانه وتعالى ، ولكن عندما نأتي إلى النبي “ص” نجده أنه يُطرح هذا الأجـر {قُل لّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} ، فالله سبحانه وتعالى قد اختار واصطفى جميع الأنبياء ، وجميعهم لم يطلبوا شيئًا مِن أممهم ، فكيف يكون الأمـر بالنبي المصطفى “ص” ، وهو أفضل الأنبياء ، وهو المضحّي الأكـبر ، وهو الأشرف ، وهو الأقرب لله سبحانه وتعالى ؟

الجواب على ذلك يتمثّل في أنّ الموضوع لا يرتبط بقضيّة شخصيّة ومحبّة قلبيّة ، وإنما يرتبط بموقف الأمّة تجاه العترة ، فالشخص الذي يُقدّم خدمةً لشخصٍ أو لجماعةٍ يستحقّ على الآخرين أنْ يحفظوا جهده ، والأجـر الذي ينتظره كلّ شخص يُقدّم خدمةً يكون حفظها بأداء حقّها ، فبعض الرسالات محدودة الزمن ، فبمجرد أن يُغادر النبيّ أمّته تتهاوى تلك الأمم وقد يستمرّ بعضها لفترات قصيرة ثم تزول ، ولمّا كانت رسالة الإسلام رسالةً خالدةً لا تقتصر على أمدٍ معيّن ، ولا رسالة بعدها تنسخ وتُنهي فترة تلك الرسالة ومفعولها ، كان لها خصوصيّة ، فعلى الرغم من مضي الكثير منذ أن ارتحل النبي {ص} إلى الرفيق الأعلى ، ومرور هذه القرون الكثيرة والظروف والمحن والتحدّيات والمصاعب ، لكن مع ذلك بَقِيَت هذه الشعلة محفوظةً ببركة الدور الذي قام بـه أهل البيت “ع” كُلٌّ في زمانه ، وبالخصوصيّة التي كان عليها ، فالنبيّ “ص” يُريد أنْ يُحفظ جهدُه في الأمّة حتى تبقى هذه الرسالة قابلةً للديمومة والوصول للأجيال المتعاقبة ، ويتمثّل ذلك في حِفْظ الأمّة تلك المسـيرة والصـراط المستقيم ، لذلك جـاء التوجيـه الرّبّاني {قُل لّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} لأنّ العترة هم الذين يمثّلون الديمومة .

ومن هنا نعلم بأنّ هذا الطلب ليس طلبًا عاطفيًّا من النبي {ص} تجاه أسرته وعترته ، وإنّما لأجل الحفاظ على تلك المـسيرة ، وعلى تلك الأتعاب والجهود والهدف الذي من أجله بذل النبي “ص” كلّ شيء .

مِن هنا علينا أنْ نتدبّر في آيات الله سبحانه وتعالى ، فبعض الناس يتساءل ويقول : لماذا نجد في القرآن تكرارًا ؟ ولماذا لم يُكتَب القرآن بصياغةٍ قانونيّةٍ مثل كتابة الدستور ؟

ثم تطرق بعدها إلى وصايا الإمام علي {عَلَيْهِ السَّلَامُ} لكميل بن زياد …

يا كميل !.. إنّه مستقرٌّ ومستودَع ، واحذر أن تكون من المستودَعين.

يا كميل !.. إنّما تستحق أن تكون مستقراً إذا لزمت الجادّة الواضحة التي لا تُخرجك إلى عِوَج ، ولا تُزيلك عن منهج ما حملناك عليه و{ ما } هديناك إليه.

المصدر: بشارة المصطفى ص29

بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٧٤ – الصفحة ٢٧٢

بعدها عرج على المصيبة: أم البنین فاطمة بنت حزام ألکلآبيه،…

انقر على المصدر: تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنین فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«عليها السلام » قدوة في التضحية والإيثار.»

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تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنین فاطمة بنت حزام ألکلآبيه (عليها السلام ) – مركز النور – alnoor.se

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بعد انتهاء المجلس : سفرة العشاء على بركة الإمام الحسين بن علي {؏} أجركم على الله جميعا أعزائي الحضور،..

الكل مدعوون لتناول وجبة الغداء أو العشاء بعد انتهاء مراسم العزاء،

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العنوان : مؤسسة المنتظر{عج} الثقافية – مالمو -السويد – Malmö, Sweden …

الوقت أو الساعة ” الثامنة يبدأ البرنامج بتلاوة آيات معطره من القرآن الكريم وزيارة ألإمام الحسين بن علي {؏} طبق الوقت المقرر يبدأ المراسم في الساعة الثامنة والربع يعتلي المنبر الحسيني سماحة الشيخ عبد العظيم الكندي { رفع الله تعالى قدره وأعلى درجته} ،

مقتبس من المحاضرة الولائية،…

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{“ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ” { الحج، الآية 32}.

{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{البقرة: 286}.

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abo_jasim_alkufi@hotmail.com،

الكاتب و الإعلامي الحاج مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الحداد العبودي – أبو جاســـــــم.