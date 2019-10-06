زيباري: تعهدات الرئاسات العراقية للمتظاهرين غير قابلة للتطبيق

عد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم السبت التعهدات التي قطعتها الرئاسات الثلاث في العراق للمتظاهرين “غير واقعية، وغير قابلة للتطبيق”.

وقال زيباري في تصريح له اليوم ان “الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية مستمرة في مناطق مختلفة من بغداد وجنوب العراق”.

واضاف قائلا إن “التعهدات التي قدمتها رئاسات العراق الثلاث للقاء وتهدئة المتظاهرين غير قابلة للتطبيق”.

وتابع زيباري وزير المالية الاسبق في الحكومة العراقية ان “عجز الموازنة العراقية لعام 2020 سيزيد إلى أكثر من 30 مليار دولار”، مردفا بالقول ان “الواقعية مطلوبة”.