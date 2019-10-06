شهدت فوضى.. نائب يكشف تفاصيل لقاء الحلبوسي مع ممثلي المتظاهرين

كشف عضو مجلس النواب احمد الجبوري، السبت، عن تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع ممثلي المتظاهرين.

وقال الجبوري في تغريدة بموقع تويتر “التقى الحلبوسي ومعه خمسة نواب بأكثر من ١٠٠ شاب في قاعة رقم (١) في مجلس النواب”.

واضاف “طلب منهم إنهاء المظاهرات.. فرفضوا ذلك وطالبوه بالاستقالة.. وحصلت فوضى في القاعة وخرجوا من المجلس”.

وتصاعدت الجمعة، المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون “بإسقاط الحكومة” وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص على المحتجين.

وانتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، الحكومة العراقية وحثّ كلا من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع “قبل أن يفوت الأوان”.

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الجمعة، الحكومة العراقية لتقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.

وذكر الصدر في بيان مكتوب بخط اليد “أحقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي”.

وأضاف الصدر أن “ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه”.