صفحات و كروبات التواصل الاجتماعي في الفيس بوك تحضا بمتابعة المسؤولين و عوامل ضغط لتحقيق المطالب و الحقوق

تحقيق / بهاء عبد الصاحب كريم

كانت سابقا مطالب اصحاب الحقوق يتم تقديمها عبر الوثائق الرسمية او المطالبات و غالبا ما يتم اهمالها او عدم النظر لها لكونها لم تاخذ صداها امام الرأي العام و لكن العلم تطور جدا و اصبح العالم جميعه كقرية صغيرة واحدة من خلال الانترنيت و شبكات التواصل الاجتماعي التي جعلت كل انسان باستطاعته ان يكون صحفي او اعلامي و هو في بيته و اصبحت اي قضية و لو كانت صغيرة تأخذ صداها امام الرأي العام و تحرج المسؤولين و اصحاب صناعة القرار و هناك الكثير من الكروبات و صفحات و مجموعات في صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) التي تقوم بالدفاع او المطالبة بالحقوق و الاستحقاقات لمشتركيها و هناك كروبات اخرى تختص لبيع و شراء الاجهزة او لشركات السفر و السياحة و اتحادات لكافة انواع و ماركات السيارات و الكثير من هذه الكروبات و الصفحات حققت الكثير من النتائج و الاجابات بعد ان قامت بعرض هذه المطالبات في صفحاتها وتم تناولها في جميع الكروبات

عدد المشتركين في الكروب اكثر من (18) الف مشترك

المفوض (ياسر ثامر) مسؤول كروب شرطة كهرباء العراق يقول:

المفوض (ياسر ثامر محمد) مسؤول كروب شرطة كهرباء العراق يقول:

نحن كمنتسبين في شرطة الكهرباء قمنا بتأسيس هذا الكروب من اجل نشر كافة المطالبات و التظلم و القرارات التي تصدر من قبل مديرية شرطة الكهرباء من اجل اختصار وقت المراجعة للمنتسبين اذا علمنا ان كثير من المنتسبين يعملون في كافة محافظات العراق و الحمد لله قمنا بحل كثير من الامور المهمة و كذلك نشر مواعيد الدورات التدريبية للمنتسبين و حل مشكلة الرواتب لبعض المنتسبين و غيرها من الامور المهمة التي تخص الجرحى والشهداء واصحاب العجز و الكروب يحضى بمتابعة مباشرة و شخصية من قبل مدير شرطة الكهرباء اللواء(عبد الكريم مجيد يونس) و الذي يقوم بحل كافة المشاكل و المطالب شخصيا و على الفور و اصبح عدد المشتركين في الكروب اكثر من (18) الف مشترك و ساهم هذا الكروب و بشكل مباشر في دعم و نشر قضية المنتسبين حملة شهادات البكالوريوس العاملين بصفة شرطة في وزارة الداخلية وحل اكثر القضاية التي تخص المجالس التحقيقية واللجان في قسم الشؤون القانونية وبمتابعة وجهود العقيد الحقوقي (امجد محمد عبد) مدير القسم.

نقوم بمتابعة الكروب و تحقيق جميع المطالب المشروعة

و يقول مدير مكتب مدير شرطة الكهرباء المقدم (مصطفى علوان عبد العزيز):

قامت شبكات التواصل و كروبات الدفاع عن الحقوق لكافة شرائح المجتمع العراقي للموظفين و المتقاعدين و منتسبي القوات الامنية و غيرها من المسميات باختصار طرق المطالبة بهذه الحقوق من خلال نشر مطالباتهم المشروعة بطرق قانونية و التي بدورها تصل الى أنظار و مسامع المدير المسؤول و بدوره يقوم بمتابعة هذه المطالبات و تحقيقها في حالة كونها مطالبات قانونية و نحن في مديرية شرطة كهرباء العراق و باشراف مباشر من قبل مدير شرطة الكهرباء اللواء (عبد الكريم مجيد يونس) نقوم بمتابعة هذا الكروب و تحقيق جميع المطالب الانسانية التي تخص الظباط والمراتب ومكاتبنا وهواتفنا مفتوحة لجميع المنتسبين.

تم قتلنا و قتل عوائلنا عندما تم حل الجيش العراقي و من يومها العراق يعيش في فراغ امني كبير ونحن بانتظار الانصاف

اما الرائد المتقاعد (هيثم الخالدي) احد المشتركين في كروب ضباط ومنتسبي الجيش السابق(المحاربين القدامى) له رأي في الموضوع:

نحن شريحة الضباط و المراتب العاملين في الجيش العراقي السابق حسب رأيهم مظلومين و [امتياز كنا مظلومين في الزمن السابق من خلال زجنا في الحوب و الإنذارات و الرواتب القليلة و ما حصل علينا من عوز و حاجة في زمن الحصار و افنينا زهرة شبابنا في خدمة العراق و تأملنا خيرا عند تحرير العراق و تخلصنا من حكم النظام الشمولي في عام 2003 تفاءلنا ان يتم انصاف ابناء الجيش العراقي الذي دافع عن الوطن و ابناء الوطن و لكن ما حدث عكس ذلك حيث تم قتلنا و قتل عوائلنا هذه العبارة قد تكون جارحة و لكن هذه هي الحقيقة اول ما قامت به دول الاحتلال و بمساندة و مباركة من اعضاء مجلس الحكم للحاكم المدني سيء الصيت (بول بريمر) هو حل الجيش العراقي و بقى العراق و من تاريخ هذا القرار يعيش في فراغ امني كبير لكونهم لم يحسبوا النتائج جيدا حيث ان افراد الجيش العراقي المنحل يحملون الكثير من الخبرات الميدانية في كافة المجالات الامنية و يمتلكون المسؤولية و ليس هذا فقط بل بعد ان تم حل الجيش قاموا باذلال جميع منتسبيه (ضباط و مراتب) من خلال اعطائهم منح طوارىء لا تكاد تكفي لمدة اسبوع في احسن الاحوال حيث يصرف للضابط مبلغ (120) الف دينار حيث ان هاذ الراتب اقل من رواتب موظفي الخدمة مع احترامي لهؤلاء لانهم يعيشون بشرف هذا هو رد الجميل لمنتسبي الجيش العراقي و حاليا نجد صعوبات كبيرة و تعقيدات لا تعد و لا تحصى من اجل الحصول على التقاعد و ما نشاهده من اهمال مقصود من قبل الدولة لمن تمكن من الحصول على وظيفة في وزارات و دوائر الدولة حيث قامت الدولة و من خلال كافة موازنات السنوات السابقة (بعدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الترقية و الترفيع و الخدمة) و انما احتسبت فقط لاغراض التقاعد و يجب عليهم ان يقوموا بدفع فروقات التوقيفات التقاعدية هذا هو الظلم خدمة العسكري لا تحتسب لاغراض الترقية بينما نجد ان المفصولين السياسيين و كثير منهم تركوا خدمتهم بسبب قلة الرواتب و بعد عام 2003 اصبحوا مفصولين سياسيين و لا نعلم كيف اصبحوا سياسيين اذ يوجد حاليا مئات الالف منهم حصلوا على امتيازات كبيرة و منها الحصول على قطعة ارض و مبالغ مالية و امتيازات لهم و لذويهم حتى الدرجة الرابعة حيث تم شمول ابناء العم و العمة و الخال و الخالة و تم احتساب فترة تركهم الوظيفة خدمة لاغراض العلاوة و الترقية و الترفيع و كذلك قامت الدولة باحتساب الخدمة الجهادية لمن كان يعيش و يتنعم بجمال و خيرات اوربا و دول الجوار و امتيازات هؤلاء كبيرة جدا تم انشاء هذه الصفحة للمطالة بإنصاف و اعطاء حقوق المتقاعدين و منتسبي الجيش السابق و حصولهم على الحقوق التقاعدية و مكافئة نهاية الخدمة حيث قمنا بعرض قضيتنا هذه في هذه الصفحة و قمنا بمطالبة و مخاطبة اصاحاب صناعة القرار و أصبحت قضيتنا قضية رأي عام حيث نجد ان هناك الكثير من المسؤولين متعاطفين و يساندون هذه الحقوق بينما نجد الكثير من السياسيين و المسؤولين يقومون بتهميش و محاربة هذه الشريحة الشريفة التي خدمت و مازالت تخدم العراق و قدمت الكثير من الشهداء و الجرحى و الاسرى و المعاقين و المفقودين.

نحن نعمل بصفة عقود منذ عام 2008 و لغاية الان ننتظر الفرج

و يقول الموظف بعقد في مفوضية الانتخابات (علي الياسري) احد المشتركين في كروب كتاب التسجيل المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات بعد تاريخ (1-3-2010):

قمنا بعمل هذا الكروب لجمع جميع الموظفين العاملين بصفة عقود في مفوضية الانتخابات حيث اقر مجلس النواب قرار تثبيت اصحاب العقود ممن اكمل سنة خدمة لغاية 1/3/2010 و اقرت في الموازنة درجات كافية لتعين الجميع و الان نحن و منذ عام 2010 ولدينا خدمة منذ عام 2008 و لم يتم تثبيتنا على الملاك و ابواب الانتخابات قادمة و نحن نقدم خدمات كبيرة و نعمل بتحديث سجل الناخبين و تحديث بيانات المواطنين من اجل الحصول على بطاقة الناخب و دوامنا مستمر في ايام العطل و هذا الكروب جمعنا من اجل عرض مطالبنا و نحن ننتظر الفرج من قبل الدولة و اصحاب القرار في المفوضية و البرلمان و الحكومة.

مجموعتنا جمعت جميع خريجي كليات العلوم

و يقول مسؤول مجموعة معا لنقابة العلوم الصرفة والتطبيقية العراقية الفيزياوي (علي رشيد):

قمنا بإنشاء هذه المجموعة التي تهتم بشريحة خريجي جميع كليات العلوم لغرض اقامة و تأسيس نقابة العلوم و العلوم الصرفة التي تجمع جميع العلوميين أسوة بجميع النقابات كالمحاميين و الاطباء والصيادلة والمهندسين والمهن الطبية و هذا حق مشروع كفله الدستور العراقي و نحن منذ اكثر من 8 سنوات ونحن نطالب و المشروع الان في مجلس شورى الدولة بانتظار اقراره و تحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه و كذلك من خلال هذا الكروب حققنا الكثير من النجاحات منها تحويل جميع خريجي كليات العلوم العاملين بصفة ممرض للعمل باختصاصاتهم العلمية في المختبرات و هذا انجاز كبير و هذه المجموعة تحضا بمتابعة وزيرة الصحة و اعضاء مجلس النواب و تعتبر الصفحات و الكروبات في مواقع التواصل الاجتماعي حالة ايجابية و تقوم بطرح المشاكل و الاحتياجات لاصحاب القرار و بصورة سلمية وايصال اصواتهم و معاناتهم بدون الحاجة للدخول في الروتين و تهميش تلك المطالب لانها في مواقا التواصل تصبح قضايا رأي عام و مجموعتنا الان تضم اكثر من 16000 الف مشترك.

… في الختام ان الكروبات و الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي هي ظاهرة حضارية اذا استخدمت بالشكل الصحيح لكونها تقوم بايصال صوت المظلومين لكافة المسؤولين و امنياتنا ان يقوم المسؤول او اصحاب صناعة القرار بحل مشاكل المواطنين و متابعة هذه الكروبات لكونها اصبحت لها ثقل كبير و لها الاف المتابعين من قبل المواطن العادي و و سائل الاعلام و التي من الممكن ان تقوم بتحريك الرأي العام و الضغط على المسئول او أي شخص و كذلك تقوم هذه الصفحات بفضح السراق او أي شخص يقوم بتهميش المواطن البسيط و منعه من الحصول على حقوقه المشروعة في بلده.