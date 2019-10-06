قناصو الأرجنتين الشبحيين على سطوح و أبنية عراقية !! .

بقلم مهدي قاسم

إن اعتراف الحكومة العراقية وقواتها الأمنية بوجود قناصين

” مجهولين ” على سطوح عالية في العاصمة بغداد ، وهم يطلقون الذخيرة الحية على المتظاهرين و قوات حفظ النظام في آن و لليوم الرابع على التوالي ، فهذا الاعتراف بحد ذاته فضيحة أمنية بالنسبة لهذه الحكومة و أجهزة أمنها المتعددة ، لأن ذلك يعني عجز الحكومة و فشلها الأمني

المطلق ، ليس في ظروف استثنائية فقط ، مثلما الآن ، إنما في ظروف عادية أيضا ، كما أنه يعني أيضا أنه بإمكان عناصر داعش أو أي تنظيم مسلح معاد أن تفعل نفس الشيء في” أيام عادية “أيضا ، أي أن تتسلق سطوح أبنية عالية ومن هناك تبدأ بإطلاق الرصاص على المارة العابرين

بدون تحديد أو تعيين و حسب مزاج و كيف ، طالما إن الحكومة و أجهزتها الأمنية عاجزة و مشلولة إلى هذه الدرجة ، أمام كل ما هب و دب من ” القناصين ” المتسلقين لسطوح المنازل و الأبنية العالية بغداد ..

وهو الأمر الذي يُشير إلى أنه لو كانت الحكومة تعلم بوجود

هؤلاء” القناصين المجهولين ” و تعرف هويتهم الفئوية جيدا و ساكتة عنهم أو متواطئة معهم وهي مصيبة ، وإذا لم تشخّصهم بعد فالمصيبة أعظم ، سيما بعد مرور أربعة أيام على عملية قنص وصيد ” بارعين “من قبل هؤلاء ” القنّاصين ” المجهولين !!..

إذن ففي كلا الحالتين تتحمل الحكومة كامل المسؤولية من

هذه الناحية ، أي سواء كانت الحكومة متواطئة مع عناصر ميليشياوية تمارس هواية ” القنص ” ضد المتظاهرين ، أو أنهاعاجزة أمنيا عن حماية المواطنين من قناصين مجهولين أثناء التظاهرات ..

إلا إن كل التكهنات و التوقعات تشير إلى احتمال كبير جدا

أن هؤلاء ” القناصين ” هم في حقيقة الأمر :

ـــ أما قناصو ” الجارة ” الأرجنتين أو تابعين لها بولاء

مطلق ، فمن من مصلحتهم هم عدم نجاح أهداف المتظاهرين في التغيير السياسي نحو أفضل و أكثر تعزيزا للهوية الوطنية والعراقية ، لأن ذلك في حالة نجاحه وانتصاره سيضع نهاية حتمية لهيمنة الجارة الأرجنتين على العراق و تحييدا لبلطجيات ميليشياتها المسعورة والمستهترة ولاء

وتبعية مهووسة..

و إلا لماذا لم يوجد قناصون على أبنية باريس في أثناء تظاهرات

أصحاب القمصان الصفراء و التي استغرقت شهورا طويلة مع مصادمات عنيفة ، ولم يُقتل حتى ولو شخص واحد من المتظاهرين على الرغم من إنهم كانوا يرمون أحيانا قوات الشرطة حتى بقنابل حارقة ؟، بل و لماذا لا يوجد قناصون الآن عند سطوح أبنية هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي حيث تظاهرات

يومية و بزخم أكبر و أكثف من تظاهرات العراق الحالية ؟ ..

ومن الواضح أن السبب يرجع لعدم وجود” الجارة ” الأرجنتين

على حدودهم ولا أتباع موالين و خدم أذلاء للجارة الأرجنتين الحبيبة !!..

لهذا السبب لم يتعرض أي متظاهر فرنسي أو هونغ كونغي لعملية

قنص كثيفة ..