لا تصدّقوا الحرامية الفاسدين

رشيد سلمان

الكذاب المحترف و الفاسد المحترف لا يمكنه التخلي عن كذبه و فساده و الدليل شاغلوا الرئاسات الثلاث الذين حوّلوا دوائرهم الى مجمّعات عائلية من البنين و البنات و الاحباب و المعارف لنهب المال العام.

الانتفاضة الشعبية المباركة من الفقراء الشرفاء و العاطلين الشرفاء اقضت مضاجع الكذابين المحترفين و الفاسدين المحترفين الذين يعدون المنتفضين بالعيش الرغيد و السكن المريح للضحك عليهم.

قوائم الاصلاح و الوعود الكاذبة يبشر بها اللصوص الكذابين ليلا و نهارا و كأنهم من سكنة المريخ وليس من سكنة المنطقة السوداء.

اين كنتم طوال السنين العجاف التي عاشها المنتفضون الفقراء الشرفاء؟

هل كنتم محششين سكارى طوال السنين العجاف التي عاشها المنتفضون الفقراء الشرفاء؟

كلا و الف كلا انتم مارستم فسادكم و كذبكم بوع و ادراك و تخطيط دقيق افلس الخزينة لتمتلئ حقائبكم و نشر الخراب في الخدمات الضرورية لتنتعش شركاتكم.

ملاحظة: الكتل النيابية التي حصلت على مقاعدها البرلمانية باستغلال تضحيات ابناء الحشد الشعبي الشرفاء على راسها الفتح و العصائب فسدت قبل غيرها و هي تعارض تلبية مطالب المنتفضين الاشراف.

هذه الكتل الانتهازية تعارض القضاء على الفساد و ازاحة الفاسدين و استبدالهم بشرفاء نزيهين لأنها احتضنت حرامي فاسد و بعثي سابق بعد ان اصبح اعضاؤها اثرياء فاسدين.

ختاما: ايها المنتفضين الشرفاء وعود الرئاسات الثلاث الفاسدة الغرض منها القضاء على انتفاضتكم ليستمر فسادها الذي حرمكم من السكن و التعليم و الخدمات الصحية و الماء و الكهرباء.

ايها المنتفضين الشرفاء لا خيار سوى الخلاص من الذين قتلكم و جرحكم رصاصهم و خنقكم غازهم و استبدالهم بشرفاء منكم.

الحل: انتخابات فورية اساسها الدوائر المتعددة و الترشيح الفردي و فرز الاصوات المباشر ثم حكومة اكثرية نيابية.

الرحمة على شهدائنا الابرار المنتفضين المظلومين و الصبر و السلوان لأهلهم و لمحبيهم.