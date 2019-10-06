مصاحف عمرو بن العاص ترفع مرة ثانية

نعيم الهاشمي الخفاجي

الحمد لله الذي جعل المتظاهرين الوطنيين جدا جدا يستمعون لأناشيد صدام الجرذ الهالك هذه هي قمة الوطنية للاسف يدعون التغير ويتبعون كل ناعق،كنا معتقلين بسجن تبوك وكل مانملكه ٣٠٠ريال فقط الاخ كريم بدر اشترى أورج في ٢٠٠ ريال وسألته هل انت عارف؟ قال لي كلا، الرجل كان ضابط قسم الطبابة قسم التخدير، يعني طبيب تخدير، لكن عنده طموح، بالسجن الذي دخلناه لا لذنب سوى كون مذهبنا شيعي لا اكثر، وعندما انضمينا لفصيل معارض وضعونا في صحراء رفحاء القاحلة وشكل الاخ الاستاذ الإعلامي الكاتب كريم بدر فرقة موسيقية عملت ثلاثين أغنية ونشيد وطني لفضح صدام الجرذ الهالك واعوانه، انا الْيَوْمَ بغاية السرور عندما رأيت الاخوة الوطنيين المحبين للعراق يرقصون على أنغام موسيقى أغاني صدام الجرذ الهالك، الوطنية لباس جميل يلبسه كل شخص يملك صوت عالي لكن بساحة المنازلة وبساحة الفرهدة تجدهم يسرقون الجمل وما حمل ،مصاحف عمرو بن العاص موجودة ومتجددة بكل عصر وزمان، ، وموجود من يصدق بها ويهرول معهم ويقوم يتفلسف ليضل من لاعلم له، الرجال مواقف، والصلابة والاستقامة لاتقاس براتب وهبة ومنصب، كثير ممن حصل على ذلك من ساسة اليوم هم مرتزقة مستعدين ان يتبعون كل ناعق، الشعارات بعثية، احمد الحلو مجهول الهوية وواجهة بعثية وللعلم هو ليس من اصدقائنا الاخوة السادة ال الحلو الكرام، وسألناهم عليه قالوا ليس منا، بالنسبة لي مواقفي ثابته ولم ولن تهتز، قبل سقوط صدام الجرذ الهالك هرول الكثير وحلقوا لحاهم وذهبوا للعراق لتمجيد صدام بشكل وآخر بينما نحن صمدنا وبقينا نفضح به، والكثير من الناس ارسلوا قسم من عوائلهم بحجج والله العراق لنا هههههههه واتذكر كنت مع صديقي حاج مسلم حمود عباس من اهالي الحي صديق الطفولة وكذلك ابائنا واجدادنا ايضا كانوا اصدقاء، سألني عن ظاهرة المهرولين للانضمام للمغتربين قلت له تبقى مواقفنا صلبة ويكفي نبقى انت وانا ولم ولن نتخاذل، نقولها وبصراحة التظاهر على السذج من ساسة احزاب الشيعة وبالذات ساسة حزب الدعوة امر مهم وضروري وانا غير حزين لو يتم سحقهم وطردهم لانهم هم سبب ماحل في شيعة العراق بسبب رفضهم لاقامة مشروع اقليم وسط وجنوب وقبلوا لانفسهم قيادة البلد مع اراذل فلول البعث الواجهة السياسية لعصابات القاعدة وداعش، لايمكن لنا ان نتبع كل ناعق، نعم يفترض بجماهير الوسط والجنوب الخروج بمظاهرات تحاصر خان الحوت وتجبر الحكومة في تنفيذ أحكام القضاء العراقي ومحاصرة الوزارات والمؤسسات وتصفيتها من فلول البعث وارغام البرلمان على الغاء الرواتب التي لما انزل الله بها من سلطان للرئاسات الثلاثة، لأنه لايعقل رئيس امريكا راتبه ٨٠ الف دولار وراتب طارق ابو صابرين والنجيفي والمالكي والعبادي وعبد المهدي وسليم الجوري والجعفري والحسني والياور ومعصوم ….الخ يتقاضون راتب مليون دولار رواتب تقاعدية بالشهر الواحد، أنه من غير المعقول المجالس البلدية بعد كل دورة يحاولون على التقاعد وبرواتب انفجارية لامكان لفلول البعث في اي عملية تغيير بالعراق، نعم من قتل ٢ مليون مواطن عراقي بغالبيتهم من شيعة العراق هم فلول البعث الذي هاجم محطات الكهرباء وتكرير البترول وخطوط نقل الطاقة والمشتقات البترولية وأنابيب نقل البترول وقتل المواطنين بمناطق حواضنهم هم فلول البعث، الذي وقف ضد عملية استقرار الأمن هم فلول البعث، لذلك أكاذيب فلول البعث لم تنطلي على أبناء ضحايا الإرهاب والمقابر الجماعية والرجال التي هزمت الارهاب البعثي الداعشي لايمكن أن تخدع مرة ثانية، حان الوقت لإحياء مشروع إقامة إقليم وسط وجنوب لرفع الظلم والحيف عن أبناء الوسط والجنوب وثبت كذب من نافق ورفض هذا المشروع والدليل اتضحت سرقاتهم ولصوصيتهم ، نحن من عارض صدام الجرذ الهالك ونحن أيضا من عارض سفاهات حزب الدعوة ومنذ عام ٢٠٠٥ ودفعت ثمنا غاليا بسبب مواقفي هذه بحيث حرمت من الحصول على ابسط حقوقي ببلدي العراق، لكن وان تم تهميشنا لم ولن ننساق وراء مصاحف عمرو بن العاص مرة ثانية ولامكان بصفحتي لكل من يؤيد فلول البعث او ممن تنطلي عليهم مصاحف عمرو بن العاص المتكررة والمتجددة بكل عصر وزمان.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.