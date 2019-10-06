هدوء حذر .. ومجلس بغداد يوافق على استقالة المحافظ

صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، بالإجماع، بالموافقة على استقالة محافظ العاصمة العراقية فلاح الجزائري، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات التي سقط فيها ما يزيد على 100 قتيل وآلاف الجرحى.

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، أن 4 متظاهرين قتلوا فيما أصيب 18 آخرون في بغداد بإطلاق النار الليلة الماضية، فيما يخيم الهدوء الحذر على مناطق العاصمة.

وقال عضو اللجنة، هريم كمال آغا، في تصريح صحفي، إن «أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون الليلة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد على خلفية المظاهرات الحالية».

وأوضح أن القتلى والجرحى سقطوا نتيجة الإطلاقات النارية وليس قذائف الهاون كما يشاع.

وكشف أن من بين القتلى شقيق أحد قادة تحالف سائرون التابع للتيار الصدري، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ويخيم الهدوء الحذر على مناطق العاصمة العراقية المختلفة اليوم، الأحد، بعد خمسة أيام متواصلة من الاحتجاجات العنيفة.