هل العسل يزيد الوزن

علاقة العسل بزيادة الوزن

تعتمد زيادة الوزن على زيادة كمية السعرات الحرارية المتناولة، بحيث يتمّ إضافة حوالي 500 سعرة حرارية إلى النظام الغذائيّ اليوميّ، لزيادة حوالي 0.45 كيلوغرام في الأسبوع، ولزيادة الوزن بشكل صحيّ يُحرص على ممارسة تمارين القوة أيضاً لزيادة كتلة عضلات، لا الدهون، وبما أنّ العسل يحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية، فيمكن استخدامه لزيادة كمية السعرات الحرارية المتناولة لزيادة الوزن، كإضافة للأطعمة، أو استخدامه كتحلية.[١]

تناول العسل لزيادة الوزن

يُحرص عند تناول العسل لزيادة الوزن عدم تجاوز الحد اليوميّ الموصى به للسكريات المضافة، كونه يحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية، حيث تحتوي ملعقة صغيرة من العسل على 64 سعرة حرارية، بينما تحتوي ملعقة صغيرة من السكر على 49 سعرة حرارية، وممّا يجدر بالذكر أنّه يمكن إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى المشروبات التي تحتوي على البروتين، وعليه فتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول ما لا يزيد عن 150 سعرة حرارية من السكريات المضافة للرجال، وهو ما يساوي ملعقتان وثلث من العسل، وما لا يزيد عن 100 سعرة حرارية للنساء في اليوم، أي ما يساوي ملعقة ونصف من العسل.[١]

العسل لحفاظ على الوزن

بحثت دراسات عدة حول علاقة تناول العسل مع الحفاظ على الوزن، حيث وجدت دراسة في جامعة ولاية سان دييغو، بأنّ العسل يمكنه أن يساعد على منع زيادة الوزن، وخفض نسبة السكر في الدم، وقد يخفّض الدهون الثلاثية في الدم عند استهلاكه بدلاً من السكر، وفي دراسة أخرى تمّ قياس هرمونات الشهية، واستجابات نسبة السكر في الدم لدى أربع عشرة امرأة يتمتّعن بصحة جيدة، غير سمينات بعد تناول وجبة الفطور تحتوي على العسل أو السكر، وتم إيجاد بأنّ استهلاك العسل يساهم في الوقاية من الإصابة بالسمنة،[٢] وعليه فبعض الدراسات أظهرت بأنّ استبدال السكر بالعسل يمكن أن يساعد على منع زيادة الوزن، في حين أظهرت دراسات أخرى بأنّه يحفّز الهرمونات التي تقلّل من الشهية.[٣]