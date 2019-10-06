هل يخشى الأسوأ؟.. كلوب ينفجر غضبا بسبب إصابة صلاح

شنّ مدرب ليفربول يورغن كلوب هجوما حادا على لاعب ليستر سيتي حمزة شودوري بسبب تدخله العنيف الذي تسبب في خروج النجم المصري محمد صلاح مصابا من المواجهة التي انتهت بفوز ليفربول 2-1.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 40، وتعادل جيمس ماديسون لليستر في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جيمس ميلنر هدف الفوز لفريق ليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وحافظ على سجله المثالي خاليا من الهزائم، محققا انتصاره الثامن على التوالي في الدوري.

ولم تكتمل فرحة ليفربول بهذا الانتصار الصعب، وجاءت إصابة صلاح في الدقيقة 88 لتثير مخاوف من غياب أحد أبرز لاعبي الفريق في الفترة المقبلة.

ولدى سؤاله عن طبيعة إصابة صلاح وما إن كان اللاعب بخير، بدا يورغن كلوب غاضبا وقال “كيف يمكن أن يكون على ما يرام؟ كان يعرج حين خرج من الميدان تسأل إن كان بخير؟ هل شاهدت اللقطة؟”.

واعتبر أن تدخل لاعب ليستر ضد صلاح كان عنيفا وخطيرا ويستحق بطاقة حمراء مباشرة، وقال إن شودوري ارتكب أخطاء مماثلة في السابق وطالبه بالتحكم أكثر في أعصابه وعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة.

ولم يكشف نادي ليفربول عن طبيعة إصابة صلاح، وبدا أن كلوب متخوف من تعرض صلاح لإصابة معقدة قد تبعده عن الملاعب لفترة ما، وهو ما يؤثر على حظوظ الفريق الذي يراهن على التتويج بلقب الدوري خلال هذا الموسم والتفوق على مانشستر سيتي بطل المسابقة في الموسمين الماضيين.

ومن حسن الحظ سيغيب صلاح عن معسكر المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي التي تنطلق بعد غد الاثنين، وسيكون أمامه أسبوعان للتعافي واستعادة لياقته قبل العودة إلى المنافسة مع ليفربول.