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البوق النشاز لوزارة الداخلية

رشيد سلمان

للدجل حدود الا عند الجنرال الناطق باسم وزرارة الداخلية فلا حدود له:

اولا: يلقي باللوم عن الفوضى و القتل و خراطيم المياه و الغازات السامة على (المندسين) بينما الرصاص و الخراطيم و الغازات السامة استعملتها قواته المسلحة ولم تلقي القبض على مندس.

ثانيا: قال ان قواته المسلحة لم توجه الرصاص على المتظاهرين مباشرة لقتلهم ما يعني ان الرصاص كان مبرمجا يتطاير بالهواء ثم يقتل المتظاهرين و هذه نكتة فاسدة كفساد حكومتك.

ثالثا: قال ان القناصة هم الذين قتلوا المتظاهرين ما يشير الى غباء و عجز القوات المسلحة لأنها لم تمسك واحدا منهم لأنها كانت مشغولة بألقاء القبض على المتظاهرين.

رابعا: قال ان قواته المسلحة تواجدت للحفاظ على سلمية المظاهرات و المؤسسات العامة و الخاصة بينما انتشرت الحرائق و القتل ما يبرهن على عدم كفاءة قواته المسلحة.

يا جنرال معن اتق الله فيما تفبرك و فيما تقول لان عدد الشهداء فاق المئة و عدد الجرحى وصل 6000.

يا جنرال معن اتق الله ان المندسين و المشاغبين لبس لديه غازات سامة و خراطيم مياه بينما تملكها قواتك المسلحة.

يا جنرال سعد عدد قواتك المسلحة القاتلة فاق عدد المتظاهرين الشرفاء.

يا جنرال سعد راتبك الفاحش و مخصصاتك الفاحشة كافية لسد رمق العشرات من عوائل الشهداء الذين غدرتهم قواتك المسلحة.

الرحمة على شهدائنا لأبرار و الصبر و السلوان لأهلهم و محبيهم و لعنة الله على من قتلهم من الفاسدين و القصاص من القاتلين قريب.

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