الجمعية العراقية لحقوق الانسان تشارك في تظاهرات ديترويت وواشنطن ..



شارك وفد من الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية بالتظاهرات التي تدعم الشعب العراقي وحقوقه الاساسية والمشروعة .. ضم الوفد رئيس الجمعية عقيل القفطان ونائب رئيس الجمعية هشام الاسدي وعضو الهيئة الادارية ثامر المعمار في التظاهرة التي اقيمت في مدينة ديترويت بولاية مشيغان الامريكية للتضامن ونصرة الشباب الاحرار في الوطن الذين يطالبون بإيجاد فرص العمل وتحسين الخدمات العامة والقضاء على الفساد.

– كما شارك مندوب الجمعية العراقية في التظاهرة الحاشدة التي اقيمت في العاصمة الامريكية واشنطن.

وهتف المتظاهرون في ديترويت وواشنطن لبغداد والعراق واعلنوا رفضهم للمحصصة والفاسدين، وادنوا اساليب القمع والعنف المفرط والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب المنتفض الذي يطالب بالإصلاح وبالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور العراقي.

هذا وقد خرج الشعب في 1/10/2019، بتظاهرات واحتجاجات كبرى في العاصمة بغداد وثمانية محافظات اخرى للمطالبة بالحقوق الانسانية والاساسية المشروعة .. فقامت القوات الامنية باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع والماء الحار والضرب بالهراوات مما ادى الى استشهاد اكثر من (100) متظاهر منهم عدد من القوات الامنية، وجرح اكثر من اربعة الاف متظاهر، واعتقال المئات.

– وعلى هامش المظاهرة التقت فضائية سكاي مشيغان بنائب رئيس الجمعية العراقية هشام الاسدي الذي تحدث عن التظاهرات العراقية في الداخل والخارج، واوضح ان الجمعية العراقية لحقوق الانسان تدعم مطالب المتظاهرين، وتندد باستخدام القوة ضدهم، وتدعو الى اطلاق سراح المعتقلين.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

7/ تشرين الاول/2019