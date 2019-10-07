الدفاع العراقية توجه بإعادة المفسوخة عقودهم والالتحاق فورا بوحداتهم

وجهت وزارة الدفاع العراقية، دعوة للمفسوخة عقودهم بالالتحاق بوحداتهم فورا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، “الامر يخص كل من ارتكب جريمة ترك الخدمة من تاريخ 10/6/2014 وهناك بحدود 108 الف منتسب الدعوة مفتوحة لهم للالتحاق من تاريخ اليوم 6/10 وصدرت تعليمات بذلك”.

من جانبه اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين الخفاجي، “عقدت اليوم جلسة طارئة لمجلس الدفاع واكد الوزير بتويجه من القائد العام للقوات المسلحة ان الـ108 الف من المفسوخة عقودهم تم قبولهم للعودة”.

واضاف كذلك الامر يشمل 3500 شخص اتموا الفحص في السنوات السابقة، والامر عينه للدعوة الخاصة لاصحاب الشهادات”.