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الراتب التقاعدي حق و ليست هبة

احمد كاظم

اولا: الحكومة الفاسدة تتعامل مع رواتب تقاعد الموظفين على انها (هبة) منها بينما هي مال مستقطع من راتب الموظف اثناء سنوات خدمته.

ثانيا: الرواتب التقاعدية الفاحشة للرئاسات الثلاث و المستشارين و المدراء العامين و اصحاب الدرجات الخاصة و المفتشين هي هبة من الحكومة الفاسدة و ليست حق لانهم (لم يخدموا و انما سرقوا المال العام).

هؤلاء اللصوص يجب ان يحاسبوا و لكن من يحاسب من و الكل حرامية و الحرامي لا يحاسب امثاله ليستمر النهب.

ثالثا: الرئاسات الثلاث و الالاف من المستشارين و الدرجات الخاصة و المدراء العامين و المفتشين العموميين لم يقدموا اية خدمة اصلاحية و الدليل القاطع تدهور الخدمات يوما بعد يوم فلماذا يكافئون بالرواتب التقاعدية الفاحشة.

هؤلاء اللصوص المخربين يجب ان يحاسبوا و لكن من يحاسب من و الكل حرامية و الحرامي لا يحاسب امثاله بل يكافئهم.

ملاحظات:

واحد: الرئاسات الثلاث الفاسدة ثرثرت عن الفساد و نهب المال و سوء الخدمات و البطالة و غير ذلك و لكنها لم تقل حرفا واحدا عن رواتبهم و مخصصاتهم و منافعهم الفاحشة لانهم يعتبرون السرقة حق.

اثنان: هؤلاء اللصوص يلومون الفقراء و العاطلين عن العمل و المتقاعدين و الانس و الجن عن الفوضى بكل اشكالها و ينسون انفسهم لانهم السبب المباشر للفوضى بكل اشكالها.

ثلاثة: حرامية بنك العلاق المركزي و مصرف الرافدين و مصرف الرشيد بدلا من ان يشكروا المتقاعدين على خدمتهم يتفننون ببدع الماستر كارد و الكي كارد و (الفساد كارد) لنهب رواتبهم الهزيلة.

ختاما: الراتب التقاعدي حق للمتقاعد دفع ثمنه اثناء الخدمة و ليست هبة من الحكومة لكي تذل المتقاعد و تهينه و تعذبه لاسترجاع حقة.

هيئة التقاعد العامة من مديرها الفاسد الى موظفيها يعلمون قبل غيرهم ان التقاعد حق وليست هبة لانهم استقطعوا اموال التقاعد و بدلا من يحافظوا على كرامة المتقاعدين يؤخرون دفع الرواتب و اهانة المتقاعدين.

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