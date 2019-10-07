الفنان حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي



7 أكتوبر 2019

· الفنان الإماراتي حسين الجسمي يعرض للعالم ملامح الثقافة الإماراتية بعد اختياره سفيرا لإكسبو 2020 دبي

· الجسمي واحد من أهم الفنانين العرب وأول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي

· الفنان الإماراتي سيسهم في زيادة الحماس على إكسبو 2020 وتعزيز الفخر الوطني

أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرا للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب. وسيساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلدا واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.

وأعرب الفنان الإماراتي عن تقديره لإدارة إكسبو 2020 دبي لاختياره سفيرا لهذا الحدث العالمي.وقال الجسمي “هذه فرصة تمكنني من تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أهل منطقتنا، وأعتبر هذا التعاون فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي للعالم بأسلوبي الخاص. وكلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في إكسبو 2020، بهدف جعل العالم مكانا أفضل للحياة.”

وأضاف “إماراتنا وطن يشع بالدفء والتفاؤل والتسامح وسيتجلى ذلك بوضوح في ساحة إكسبو 2020. ومع اقتراب احتفال البلاد باليوبيل الذهبي فإنه يشرفني أن ألعب دورا في إظهار مدى التقدم والإبداع الذي وصل إليه الإنسان الإماراتي وطموحاته في المستقبل.”

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي لاكسبو 2020 “يسعدنا أن نتعاون مع الفنان حسين الجسمي كسفير للحدث، انه فنان مميز يمثل الفن الاماراتي والعربي حول العالم”

وأضافت “سنتمكن من خلال أعماله الفنية المميزة من إبراز الثقافة والموهبة الإماراتية للجمهور العالمي، ويجسد هذا التعاون الترفيه من الطراز العالمي الذي سيختبره ملايين الزوار خلال الأيام 173 لمعرض اكسبو 2020 ، ونحن مسرورون لانضمام حسين الجسمي الى عائلة اكسبو الشاملة”

يذكر بأن الفنان العربي سيقوم بإحياء حفلات غنائية قبل وخلال انعقاد الحدث الذي سيحتضن أكثر من 60 فعالية في اليوم. وسيساهم برفع مستوى الوعي حول شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل” والمفاهيم الفرعية وهي الفرص والتنقل والاستدامة وأهميتها لبناء مستقبل أفضل.

ويقام إكسبو 2020 دبي على مدى ستة أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021. يفتتح أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحاً إلى 2 بعد منتصف الليل. وسيقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، مستفيداً بذلك من قربه من مراكز الشحن والنقل الجوي في موقع مثالي بين أكبر المطارات في مدينتي دبي وأبوظبي.

ويساهم إكسبو 2020 في دعم مسيرة نمو وازدهار دولة الإمارات وخططها التنموية المستقبلية. وسيكون أكبر إكسبو دولي في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات ومن المتوقع أن يحقق 25 مليون زيارة.

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ملاحظات للمحررين

نُبذة عن إكسبو 2020 دبي®

يوجّه إكسبو 2020 دبي، إيمانٌ راسخ بأن الابتكار والتقدم هما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة. وسيستقطب الحدث الأروع في العالم خلال أشهره الستة ابتداء من أكتوبر 2020، الملايين إلى دبي للاحتفال بالإبداع البشري تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

خلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 إبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي ملايين الزوار.

سيكون إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته.

نتطلع إلى إقامة حدث عالمي شامل يشارك فيه ما يزيد عن 200 مشارك من ضمنهم منظّمات دولية، وشركات ومؤسسات تعليمية إلى جانب 192 دولة.

أعدّ إكسبو 2020 دبي برنامجا مميزا للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد عن 30 ألف متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات والخلفيات.

سيقام إكسبو على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلو متر مربع، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلو متر مربع، في منطقة “دبي الجنوب” المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

سيكون إكسبو 2020 دبي أول حدث دولي ضخم يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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نُبذة عن معارض إكسبو الدولية

احتضنت العاصمة البريطانية لندن، أول معرض إكسبو دولي، الذي أطلق عليه اسم “المعرض العظيم” وأقيم في “قصر الكريستال”، الأيقونة المعمارية التي شُيّدت خصيصًا للحدث. وجاء “المعرض العظيم” ليحتفي بالإبداعات الصناعية البشرية في عالم اتسم بتطوراته وتغييراته المتسارعة. وشكّل الحدث بتفاصيله كافة، سواء على صعيد تصاميمه الهندسية ومعروضاته، أو مفهومه الرئيسي: “المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم”، منصة اجتمعت عليها أمم الأرض لاستعراض مسيرة التقدم الصناعي المشتركة. وفي السنوات اللاحقة، بدأ المشاركون في معارض إكسبو الدولية، بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية، السعي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم والترويج لإنجازاتهم ومنتجاتهم وأفكارهم ومبتكراتهم، وعلاماتهم الوطنية وتسليط الضوء على بلدانهم كوجهات سياحية وتجارية واستثمارية.

تقام معارض إكسبو الدولية تحت رعاية المكتب الدولي للمعارض، وهو منظمة حكومية دولية مسؤولة عن الإشراف على جميع المعارض الدولية.

واليوم تقام أربعة أنواع من معارض إكسبو برعاية المكتب الدولي للمعارض: معارض إكسبو الدولية، ومعارض إكسبو المتخصصة، ومعارض إكسبو الزراعية، ومعرض ميلانو الذي يقام كل ثلاثة أعوام.

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