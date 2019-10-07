Posted on by

الفياض: لا تساهل مع المتآمرين

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، امس الاثنين، جاهزية قوات الحشد الشعبي لإفشال أي “مؤامرة” تحاك ضد أمن العراق.

وقال الفياض خلال مؤتمر صحفي: “إن الأزمة في العراق مرت بمرحلتين وبيان المرجعية الدينية العليا كان واضحاً ووصف ما هو مطلوب وحدد خطوات الحل”. محذراً “نقول للأعداء والمتآمرين إن سعيهم سيخيب وقد خاب”.

وأضاف: “نحن ندافع عن دستور وعن دولة بنيناها بالدماء والتضحيات”. كما أكد أن “إسقاط الفساد وتحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادي لا يتم إلا في ظل دولة”.

وتوعد رئيس هيئة الحشد الشعبي بالقول: “سيكون هناك قصاص عادل ورادع لمن أرادوا بهذا البلد شرا ولا يمكن التساهل مع المتآمرين”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close