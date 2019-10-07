الفياض: لا تساهل مع المتآمرين

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، امس الاثنين، جاهزية قوات الحشد الشعبي لإفشال أي “مؤامرة” تحاك ضد أمن العراق.

وقال الفياض خلال مؤتمر صحفي: “إن الأزمة في العراق مرت بمرحلتين وبيان المرجعية الدينية العليا كان واضحاً ووصف ما هو مطلوب وحدد خطوات الحل”. محذراً “نقول للأعداء والمتآمرين إن سعيهم سيخيب وقد خاب”.

وأضاف: “نحن ندافع عن دستور وعن دولة بنيناها بالدماء والتضحيات”. كما أكد أن “إسقاط الفساد وتحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادي لا يتم إلا في ظل دولة”.

وتوعد رئيس هيئة الحشد الشعبي بالقول: “سيكون هناك قصاص عادل ورادع لمن أرادوا بهذا البلد شرا ولا يمكن التساهل مع المتآمرين”.