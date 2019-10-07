المعهد القضائي يفتتح الدورة التأهيلية لضباط الشرطة لمنحهم سلطة محقق

بغداد/إعلام القضاء

أفتتح ‏المعهد القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى دورة تأهيلية لضباط الشرطة لمنحهم سلطة محقق والتي تستمر لمدة 3 اشهر بمشاركة 20 ضابطا.

وأشار مدير عام المعهد القضائي القاضي د. حيدر علي نوري إلى ‏أن ‏‏”الدورة ‏تضمنت تدريس أربعة مناهج دراسية هي (التحقيق الجنائي،والطب العدلي،و‏أصول المحاكمات الجزائية،وقانون العقوبات)،مبينا أن “المحاضرين هم من ‏السادة ‏القضاة والمتخصصين ‏في المجال العملي”.

وأضاف نوري أن الهدف من هذه الدورة ‏تطوير ‏مهارات الضباط القانونية فيما سيتم منحهم شهادة الدورة ‏بعد ‏اجتيازهم الامتحان التحريري ‏للمواد المخصصة كمنهج للدراسة.‏

وتابع أن “الدورات المقامة في المعهد القضائي تأتي بناءً ‏على ‏توجيهات ‏الأستاذ ‏رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ‏واشرافه لرفع ‏المستوى المهني ‏لكافة الملاكات الوظيفية لاسيما العاملين في ‏مجال التحقيق”.‏