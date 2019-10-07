المعهد القضائي يفتتح الدورة التأهيلية لضباط الشرطة لمنحهم سلطة محقق

بغداد/إعلام القضاء
أفتتح المعهد القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى دورة تأهيلية لضباط الشرطة لمنحهم سلطة محقق والتي تستمر لمدة 3 اشهر بمشاركة 20 ضابطا.
وأشار مدير عام المعهد القضائي القاضي د. حيدر علي نوري إلى أن ”الدورة تضمنت تدريس أربعة مناهج دراسية هي (التحقيق الجنائي،والطب العدلي،وأصول المحاكمات الجزائية،وقانون العقوبات)،مبينا أن “المحاضرين هم من السادة القضاة والمتخصصين في المجال العملي”.
وأضاف نوري أن الهدف من هذه الدورة تطوير مهارات الضباط القانونية فيما سيتم منحهم شهادة الدورة بعد اجتيازهم الامتحان التحريري للمواد المخصصة كمنهج للدراسة.
وتابع أن “الدورات المقامة في المعهد القضائي تأتي بناءً على توجيهات الأستاذ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان واشرافه لرفع المستوى المهني لكافة الملاكات الوظيفية لاسيما العاملين في مجال التحقيق”.