بالفيديو… فن الاختلاف.. ميراث جد لحفيدته

بثت قناة الغد تقريرًا عن رجل عجوز برازيلي أراد أن تتذكره حفيدته، فصنع لها دمية، أنه جواو جونيور.. الجد البرازيلي البالغ من العمر 64 عامًا .

وأضاف التقرير أن الجد البرازيلي كان يرغب في أن يجعل حفيدته تتذكره للأبد وبعد نقاش طويل مع زوجته قرر جونيور أن يحيك دمية لحفيدته جونيور

وأوضح تقرير الغد أن الجد فكر أن تكون الدمية شبيهة به رغم إصابته بالبهاق ، مضيفًا أنه أراد أن تتعرف حفيدته على مصطلح «القبول» قبول الجميع مهما كان شكلهم أو عرقهم أو دينهم .

وأشار إلى أن الجد تعلم حياكة الدمى خلال 5 أيام فقط ، وصنع دمية حفيدته والآن جونيور يتلقى عدة طلبات لصناعة دمى مشابهة الزبائن يطلبون دمى تجلس على كراسي متحركة أو بإعاقات سمعية فالكثيرون يرغبون في نقل التجربة لأطفالهم.