بالفيديو…مراسلوا … في تونس يتابعون الانتخابات التشريعية :مراقبون من أوروبا وعزوف من الشباب.. أهم مظاهر التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس

مراسلوا الغد في تونس يتابعون الانتخابات التشريعية :مراقبون من أوروبا وعزوف من الشباب.. أهم مظاهر التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس

أفادت مراسلة قناة الغد من تونس نجلاء بوخريص أن عملية الإقتراع مستمرة وأن الإقبال حتى هذه اللحظة جيد، ولكن فئة كبار السن والنساء هي الأكثر إقبالا كما يلاحظ العزوف من ناحيه الشباب.

وأضافت أن هناك مراقبة مشددة من قبل أعضاء هيئة الانتخابات لكل محاولات الدعاية السياسية أو محاولات التوجيه والتأثير على آراء الناخبين لاختيار قائمة على حساب قائمة آخرى من قوائم المترشحين في هذا السباق الانتخابي التشريعي.

بينما أفاد محمد الفنية مراسل قناة الغد من سيدي بوزيد بتونس، أن كبار السن هم الأكثر حضورًا أيضا، ولكن المراقبين يرجحون نزول الشباب للتصويت في فترة نهاية النهار.

وأضاف أن اليوم الانتخابي حافظ على التميز التونسي بنفس الطريقة التي شاهدناها في الانتخابات الرئاسية، فلم يلاحظ أي تعصب إنتخابي.

وأفاد عمر بشير مراسل قناة الغد من سوسة بتونس، أن الحركة والإقبال حتى الآن جيدة، والهيئة الفرعية للانتخابات قسمت سوسة إلى 117 مركز إقتراع ومن المفترض أن يدلي بها 370 ألف تونسي لاختيار 10 نواب لتمثيل سوسة بالبرلمان.