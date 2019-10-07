بيان مشترك من الرئيس بارزاني ورئيس إئتلاف الوطنية عن مستجدات الاوضاع في العراق

إجتمع الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، مع رئيس إئتلاف الوطنية العراقي الدكتور أياد علاوي .

وجرى خلال الإجتماع بحث الأوضاع السياسية في العراق والمستجدات الحالية ، والأحداث والتوترات الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات الاخرى جنوب العراق ، وقد إتفق الجانبان على مايلي :

أولاً : لايمكن القبول بأي تغيير في العملية السياسية خارج السياقات والأطر الدستورية والاليات الديمقراطية.

ثانياً: نؤكد دعمنا ومساندتنا الكاملة للحكومة الحالية برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي، كما ندعو الحكومة الى بذل اقصى الجهود لضمان الإستقرار والسيطرة على الأوضاع ومحاسبة الفاسدين والمتسببين بأراقة دماء الأبرياء.

ثالثاً : ندعو لحماية سلامة وصون كرامة الشعب العراقي من كافة المكونات والطبقات وان يكون هناك تنسيق وتعاون بيينا في كافة المجالات لتلبية احتياجات العراقيين.

رابعاً: نعزي ونواسي ذوي ضحايا الأحداث الأخيرة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، ونؤكد على دعوتنا للحكومة العراقية لتعويض ذوي الضحايا ، والمتضررين.