Posted on by

بيان مشترك من الرئيس بارزاني ورئيس إئتلاف الوطنية عن مستجدات الاوضاع في العراق

بيان مشترك من الرئيس بارزاني ورئيس إئتلاف الوطنية عن مستجدات الاوضاع في العراق

إجتمع الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، مع رئيس إئتلاف الوطنية العراقي الدكتور أياد علاوي .

وجرى خلال الإجتماع بحث الأوضاع السياسية في العراق والمستجدات الحالية ، والأحداث والتوترات الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات الاخرى جنوب العراق ، وقد إتفق الجانبان على مايلي :

أولاً : لايمكن القبول بأي تغيير في العملية السياسية خارج السياقات والأطر الدستورية والاليات الديمقراطية.

ثانياً: نؤكد دعمنا ومساندتنا الكاملة  للحكومة الحالية برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي، كما ندعو الحكومة الى بذل اقصى الجهود لضمان الإستقرار والسيطرة على الأوضاع ومحاسبة الفاسدين والمتسببين بأراقة دماء الأبرياء.

ثالثاً : ندعو لحماية سلامة وصون كرامة الشعب العراقي من كافة المكونات والطبقات وان يكون هناك تنسيق وتعاون بيينا في كافة المجالات لتلبية احتياجات العراقيين.

رابعاً: نعزي ونواسي ذوي ضحايا الأحداث الأخيرة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، ونؤكد على دعوتنا للحكومة العراقية لتعويض ذوي الضحايا ، والمتضررين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close