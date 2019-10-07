تحية لثورة العراق,ونداء الى الجماهير العراقية كافة

نداء الى ابناء شعبنا الثائر البطل في كل شبر من ارض العراق

احييكم واشد على اياديكم ,وبكل غاليا ونفيس افديكم

يا من رفعتم رؤسنا عاليا عندما نزلتم الى الشوارع وتحديتم بطش وشدة قساوة اعداء الشعب من المتسلطين على رقابكم,

لقد طفح الكيل ونفذ الصبر ولم يبق امامكم الا ان ترفعوا اصواتكم عالية

لتطالبوا بحقوقم المهدورة والمغتصبة من قبل حكاما ظالمين ,تلحفوا بعبائة الدين,والدين منهم ومن افعالهم براء,وكل ذلك من اجل ان يخدعوكم ويمتصوا دمائكم

نعم باسم الدين سرقوا حاضركم ومستقبلكم,بل وحتى احلامكم,

فاعادوا الزمن قرونا الى الوراء,عندما سرقوا وخربوا ,كل البنى الاجتماعية والتحية لعراقنا الحبيب

وندائي الى كافة ابناء الشعب العراقي الاصيل,ومن الذين لم يشاركوا حتى الان,ب اتمنى عليهم أن لايضيعوا الفرصة التاريخية,بالانضمام الى رفاقهم الابطال والذبين يتصدون بصدور مشرعة وجباه عالية لرصاص الجبناء الغادرين

لاتخافوا,فالخوف لم يعد يجدي,لان حياتكم وحياة اطفالكم واحفادكم اصبحت في خطر حقيقي بعد ان تمادى الحكام في سرقة وتحطيم كل شيء

فلف تحية لكل ثائر نزل الى الشوارع ,والمجد والخلود للشهداء الذي رووا بدمائهم الزكية الطاهرة ارض العراق,ويقينا انها ستنموا زهورا تنشر الفرح والجمال وغبقها على مدى التاريخ

مع تمنياتي,ودعائي الصادق للجرحى بالشفاء العاجل

وثورة حتى النصر والانعتاق باذن الله

lukmanit@hotmail.com

المهندس لقمان الاطرقجي

فلورنسا-ايطاليا