تدمير مزارات الايزيديين وانتهاك حقوق اتباع الديانات في عفرين المحتلة

تصريح اعلامي

في ظل الاحتلال التركي للاراضي السورية، ترتكب جرائم شنيعة وانتهاكات لا أنسانية ممنهجة في اقليم عفرين، ضد سكان المنطقة الاصلييين من الكورد والاقليات المتآخية من الايزيديين والمسيحيين والعلويين والعرب والكورد، على يد مرتزقة تسمى بالجيش الحر والميليشيات الاسلامية، حيث استهدفت هذه المليشيات مراكز دينية ومزارات وتم تدميرها ونهب ممتلكاتها وكان آخرها في يوم 5 اكتوبر 2019 حيث تم تدمير مزار الشيخ ركاب الواقع في وسط مقبرة ايزيدية في قرية شاه ديره او (شح الدير) التي يعتبر نصف سكانها من الايزيديين وتعتبر المقبرة التي بني فيها الدير مقبرة لمعظم الايزيديين من مناطق ( دشتا جومة ) ولها مكانة خاصة عند الايزيديين و ما يؤسف له بعد تدمير المزار قامت المليشيات بتحويله الى مكان لقضاء الحاجة من اجل ازدراء واهانة الالاف من الاخوة الايزيديين، كما يذكر انه قد سبقها تعرض 17 مزار ايزيدي الى النهب والتدمير.

اننا في هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق نستنكر وندين جرائم هذه المليشيات او المرتزقة المدعومة من الحكومة التركية المرتكبة ضد المدنيين من اتباع الديانات في عفرين، ونشجب الانتهاكات واستهداف الاماكن والمزارات المقدسة، وفرض الثقافة الواحدة الثقافة الاسلامية المتشددة المتطرفة في منطقة عفرين ومحاولة تمزيق التنوع الديني والمذهبي منها الايزيدية والعلويين والمسيحية. اننا نناشد المجتمع الدولي الى التدخل السريع لوقف الاعتداءات وتدمير ثقافة شعوب آمنة مسالمة ومحاولة طمس حضاراتها و نهب آثارها وانهاء الاحتلال التركي لأراضي وسيادة دول الجوارالعربية.

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

06-10-2019