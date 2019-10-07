Posted on by

تدمير مزارات الايزيديين وانتهاك حقوق اتباع الديانات في عفرين المحتلة

تصريح اعلامي

في ظل الاحتلال التركي للاراضي السورية، ترتكب جرائم شنيعة وانتهاكات لا أنسانية ممنهجة في اقليم عفرين، ضد سكان المنطقة الاصلييين من الكورد والاقليات المتآخية من الايزيديين والمسيحيين والعلويين والعرب والكورد، على يد مرتزقة تسمى بالجيش الحر والميليشيات الاسلامية، حيث استهدفت هذه المليشيات مراكز دينية ومزارات وتم تدميرها ونهب ممتلكاتها وكان آخرها في يوم 5 اكتوبر 2019 حيث تم تدمير مزار الشيخ ركاب الواقع في وسط مقبرة ايزيدية في قرية شاه ديره او (شح الدير) التي يعتبر نصف سكانها من الايزيديين وتعتبر المقبرة التي بني فيها الدير مقبرة لمعظم الايزيديين من مناطق ( دشتا جومة ) ولها مكانة خاصة عند الايزيديين و ما يؤسف له بعد تدمير المزار قامت المليشيات بتحويله الى مكان لقضاء الحاجة من اجل ازدراء واهانة الالاف من الاخوة الايزيديين، كما يذكر انه قد سبقها تعرض 17 مزار ايزيدي الى النهب والتدمير.

اننا في هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق نستنكر وندين جرائم هذه المليشيات او المرتزقة المدعومة من الحكومة التركية المرتكبة ضد المدنيين من اتباع الديانات في عفرين، ونشجب الانتهاكات واستهداف الاماكن والمزارات المقدسة، وفرض الثقافة الواحدة الثقافة الاسلامية المتشددة المتطرفة في منطقة عفرين ومحاولة تمزيق التنوع الديني والمذهبي منها الايزيدية والعلويين والمسيحية. اننا نناشد المجتمع الدولي الى التدخل السريع لوقف الاعتداءات وتدمير ثقافة شعوب آمنة مسالمة ومحاولة طمس حضاراتها و نهب آثارها وانهاء الاحتلال التركي لأراضي وسيادة دول الجوارالعربية.

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

06-10-2019

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close