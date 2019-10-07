ترامب : على أوروبا وروسيا وسوريا وإيران والعراق والكورد تسوية الوضع في سوريا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، اليوم الاثنين ، أن على أوروبا وروسيا وسوريا وإيران والعراق والكورد تسوية الوضع في سوريا.

وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “آن الأوان لخروج قواتنا من الحروب اللانهائية السخيفة” ، في إشارة إلى سحب القوات الأميركية من سوريا.

وتأتي تغريدة ترامب فيما انسحبت قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية ، فجر اليوم الاثنين ، من المناطق الحدودية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) مع تركيا ، قبيل عملية تركية مرتقبة في المنطقة.

وتابع ترامب ، ان بلاده دفعت للكورد اموالا طائلة وعتادا لقتال داعش.

ومعلقاً على قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، قال إنه “من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكوردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل فيها داعش”.

مضيفاً ” قاتل الكورد معنا ، لكن تم دفع مبالغ ضخمة من المال والمعدات للقيام بذلك. لقد قاتلوا تركيا منذ عقود”.

وقالت مصادر ميدانية من المنطقة« انسحبت قوات التحالف الدولي من نقاطها في كرى سبي(تل أبيض) وسرى كانيه(رأس العين) قبيل تحضيرات تركية لاجتياح المنطقة».

وأضافت تلك المصادر ، أن« قوات التحالف الدولي انسحبت فجر اليوم الاثنين من كرى سبي وسرى كانيه وسط استياء كبير في صفوف سكان المنطقة».

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) قد أعلنت اليوم الاثنين، أن القوات الامريكية لم تف بالتزاماتها وقد انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا.

وقالت سوريا الديمقراطية في بيان إنها «نفذت كل ما يقع على عاتقها لإنشاء آلية الأمنية على الحدود، إلا أن القوات الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها، وانسحبت بالتزامن مع تحضيرات تركيا لغزو المنطقة».