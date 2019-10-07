تعليق عمل لجنة متابعة تصدير نفط كوردستان واشارة اولى بدقة معلومات الاقليم

علقت لجنة متابعة تصدير النفط من اقليم كوردستان اعمالها، عقب الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن عراقية.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي ريبوار طه ان اللجنة ستسأنف اعمالها بزيارة كوردستان بمجرد هدوء الاوضاع.

واضاف ان الخطوة الاولى لعمل اللجنة بدأت من العاصمة الاتحادية بغداد، للتحقيق في البيانات والاحصاءات المعدة من قبل شركة سومو التابعة لوزارة النفط الاتحادية، والخاصة بتصدير النفط من اقليم كوردستان.

ولفت الى ان تلك التقارير والاحصائيات اظهرت ان الاقليم يصدر يوميا 441 الف و678 برميل نفط، وهو نفس الرقم الذي اعلنت عنه حكومة الاقليم، معتبرا ذلك بداية جيدة لحل المشاكل العالقة بين حكومتي اربيل وبغداد.