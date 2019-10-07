خامنئي يعلق على تظاهرات العراق : هناك “مؤامرة”

علّق المرشد الأعلى الايراني، علي خامنئي، على التظاهرات الأخيرة في العراق، معتبرا أن هنالك “مؤامرة” للتفريق بين الشعبين العراقي والإيراني.

وفي تغريدة له على صفحته على تويتر، قال خامنئي: “إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي”.

وتابع: “يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر”.

الإمام الخامنئي @ar_khamenei إيران و #العراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي؛ وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يوماً بعد يوم. يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر.#الحسين_يجمعنا في وقت سابق ، شنت الصحافة الإيرانية حملة إعلامية ضد التظاهرات التي تشهدها أغلب المحافظات والمدن العراقية.

واعتبرت وسائل الإعلام الرسمية أن ما يحدث في العراق هو مؤامرة “سعودية – أمريكية” تستهدف إيران ودورها ونفوذها في المنطقة.

وقالت صحيفة كيهان التابعة لخامنئي: “إن الشعب العراقي سيقوم بإجهاض الفتنة (السعودية الصهيونية)”، مشيرة إلى أنها حصلت على وثائق تثبت تورط السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل في مظاهرات العراق.

بدورها وصفت صحيفة “جام جم” الرسمية والتابعة للحكومة الإيرانية مظاهرات العراق بـ”الفتنة السعودية” ضد مراسم الأربعين الحسينية التي ستقام بحضور ملايين الإيرانيين في العراق.

وكتبت صحيفة “قدس” التابعة لتيار المحافظين في إيران أن التحريض السعودي عبر “تويتر” في هاشتاغ #العراق_ينتفض هو السبب الرئيسي وراء مظاهرات العراق.

وضمنت صحيفة “صبح نو” المحافظة في عنوانها هاشتاغ “#حب_الحسين_يجمعنا” ، مهاجمة المتظاهرين العراقيين الذين رفع بعضهم شعار “بغداد حرة حرة وإيران تطلع برة”.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكانت مصادر عراقية قد اتهمت مليشيات عراقية موالية لايران باستهداف المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء بنيران قناصة ما ادى الى مقتل وجرح العشرات .