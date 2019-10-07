خريفُّ جديدُّ للغضب الى شهيد الناصرية ( مهند كامل)

تغضبُ !!!!
أو لاتغضبُ !!!!
أراكَ مرغماً في حشرِ نفسكْ
فيامخضّلاً ، بالجوعِ وزيتِ الشمعِ ، وبالكبريت
إفتحْ منافذنا ، على مركزِها الإنساني
على دالية الشمسِ وأكاليلِ المدينةْ
فكلّ ماتقدّس في الضريحِ وفي الصوامعِ
لهُ طعمُ دماءٍ ، ووجهُ نارْ
وكفوفُّ ، لاترجو من السماءِ
غيرَ لقاءِ البنادقِ … بالبنادقْ
غير خلعِ قلائدها ، من المعانقْ
فيامأزوفاً مُحتاماً ، لفتحِ أزرارِ قميصِها
لابد لكْ..
أنْ تزيحَ ، حبلَ غسيلِ دمائِنا المسفوكةِ
فأنتَ والموتُ وجهان
فليكن ماشئتَ ، قبلَ أنْ تلحقّ بهاويةِ المجزرة
فهم منصرفونَ عن الأزمان ِ
بينما أنتْ!!
بحصى الطريقِ تبني ، سقفّ ملاذنا وخلاصَنا
أنتَ الحياةُ على خافقها
عّدمُّ يلوحُ في الأفقِ الموعودِ
لكنّ هناك …
ثمةُ إيقاعٍ لعناقِ فردوسِكْ
هم المزنجراتُ ، ودخانُ قذائفها
بينما أنتَ النشيجُ والنشيد ْ
الذي يقتصُ من كنانتكْ ، مايشيرُ
لشعاعِ سيفٍ ، ورصاصٍ ، وترتيلِ ولي
يدوّنُ أنفاسكَ
فوق رمادِ من إستراحوا ، في ردى الشكّ لا اليقين
إبتداءً ..
من بناتِ طارقٍ ومشيهنّ على النمارقِ
من الرقصِ على الطبولِ وربّ هند
الى سديم الجماجمْ
حتى الهيكل الباقي ، من نهدِها البهيّ
حين تهاوى ، من أثرِ الكواتم ْ
هاتف بشبوش/شاعروناقدعراقي