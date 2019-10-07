دعوة عامة لإقامة إجتماع جماهيري للتضامن مع أبناء شعبنا في العراق

دعوة عامة

( أوقفوا قتل أبنائنا )

لنتضامن مع أبناء شعبنا في العراق في مظاهراتهم البطولية

المطالبة بالدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الإجتماعية

ومحاربة الفساد والمفسدين وحياة حرة كريمة

والوقوف بوجه العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين

وقتل العشرات وجرح المئات منهم خلافاً لكل الشرائع

لقد تم توزيع مقترح من قبل منظمات المجتمع المدني العراقية في نيوزيلندا

يدعون فيه إلى وقفة تضامنية مع أبناء شعبا في العراق .

ندعوكم جميعاً للمساهمة في هذا الإجتماع الجماهيري

ملاحظة مهمة : سنرفع العلم العراقي والنيوزيلندي فقط

يرجى الإلتزام بهذا الطلب

الموعد – يوم الأحد القادم 13 / 10 / 2019

الوقت – 3 – 5

العنوان : قاعة الجمعية السابق ( القاعة الكبيرة )

13 Reeves Road , Pakuranga

اللجنة التنسيقية

لمنظمات المجتمع المدني العراقي

في نيوزيلندا

– جمعية الثقافة العربية النيوزيلندية

– جمعية المرأة العراقية النيوزيلندية الثقافية

– التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلندا

– جمعية الصابئة المندائيين في نيوزيلندا

– جمعية نينوى الآشورية

– الجمعية الكلدانية المتضامنة

– الحركة الديمقراطية الآشورية

– اللجنة الخيرية الإشورية

– جمعية ذوي المهن الطبية العراقية النيوزيلندية

– جمعية الشباب الثقافية العراقية النيوزيلندية