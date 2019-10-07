دولة القانون تجبر محافظ بغداد على الاستقالة وتحضّر بديلاً من نفس الكتلة

بغداد/ وائل نعمة

اختارت دولة القانون، امس، محافظا جديدا للعاصمة بديلاً عن فلاح الجزائري الذي استقال نهار الاحد الماضي، بضغط من كتلته (دولة القانون)

لـ”سوء أدائه” ووقوعه تحت “تأثير جهات من خارج المحافظة”، بحسب اطراف في الكتلة.

واتفقت الكتلة في اجتماع داخلي، على اسناد المنصب لعضو المجلس عن دولة القانون صادق الزاملي الذي كان منافسا للجزائري في جولة الترشيحات نهاية العام الماضي لشغل المنصب بديلا عن المحافظ الاسبق عطوان العطواني. اختيار الزاملي لا يعني حسم التنافس داخل مجلس المحافظة، فالفريق الآخر الذي تتزعمه كتلة الاحرار، التابعة للتيار الصدري، اعاد طرح اسم فاضل الشويلي لمنصب المحافظ، فيما ألمحت الكتلة الى وجود “مفاجأة” بانتظار المنافسين. والشويلي كان قد حصل بداية العام الحالي على منصب المحافظ خلفا للعطواني الذي فاز بمقعد في البرلمان عن دولة القانون، قبل ان يقوم الفريق الآخر بالغاء مقررات الجلسة واختيار فلاح الجزائري، وهو قرار أيده القضاء بعد ذلك. وسبق ان تسربت معلومات اثناء مرافقة الجزائري الوفد الحكومي الذي زار الصين الشهر الماضي، باعلان الاخير استقالته فور عودته لاسباب صحية، وهو خبر تم نفيه من قبل دولة القانون، قبل ان يعلن الجزائري في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاحد الماضي، استقالته بشكل رسمي.

أسباب صحية أم سياسية؟

ويرى ثائر البهادلي، عضو تيار الاحرار في مجلس محافظة بغداد في اتصال هاتفي مع (المدى) امس ان “اسباب استقالة الجزائري هي لظروفه الصحية”، مؤكدا ان المجلس صوت يوم الاحد على الاستقاله بدون اعتراضات من اي جهة.

وجاءت استقالة الجزائري متزامنة مع حركة الاحتجاجات في بغداد، ما اثار الشك بترابط الحدثين، وهو امر لم تنفه كتلته داخل مجلس المحافظة، رغم انها لم تنف او تؤكد تدهور صحة المحافظ المستقيل.

وقال معين الكاظمي عضو دولة القانون في المجلس في تصريح لـ(المدى) امس، ان “استقالة الجزائري كان معد لها سابقا، وجاءت في هذا التوقيت لاعطاء رسالة ايجابية بحدوث تغييرات في اداء المحافظ في الايام المقبلة”. واشار الكاظمي الى ان الاستقالة ربما سببها “عارض صحي”، لكنه اكد ان السبب الرئيس هو ان كتلته اتفقت على ان الجزائري “لم يقم بواجبه بشكل صحيح، وعمله كان خاضعا لتأثيرات من خارج المحافظة”.

وبين عضو دولة القانون ان المحافظ المستقيل “فشل في اعادة العمل بمشاريع خاصة بالمدارس والمستشفيات في بغداد متوقف العمل فيها منذ عام 2014”.

والجزائري انتخب مطلع العام الجاري بعد 4 اشهر من مماطلة سلفه العطواني في البقاء بمنصب المحافظ او الذهاب لاستلام كرسيه في البرلمان.

بديل الجزائري

ويقول معين الكاظمي ان دولة القانون اتفقت اليوم (امس) “بسرعة وبدون تأخير على اختيار صادق الزاملي بديلا عن الجزائري، بسبب الاحداث التي تمر بها بغداد”، متوقعا ان يتم عقد جلسة لاختيار الزاملي اليوم الثلاثاء او الاربعاء كحد اقصى.

ويتطلب عقد الجلسة اعلام اعضاء المجلس قبل 24 ساعة، فيما يقول الكاظمي ان كتلته “ضمنت الاغلبية” في تمرير مرشحها.

وتضم دولة القانون، بحسب الكاظمي، 23 عضوا من اصل 58، بالاضافة الى 12 عضوا من اتحاد القوى يتفقون معهم، ويتوقع ان ينضم اليهم 7 اعضاء آخرين ليكون المجموع 42 عضوا، وهو اكثر من الاغلبية اللازمة بـ12 صوتاً.

لكن ثائر البهادلي عن تيار الاحرار يشكك في بقاء تلك الارقام صامدة حتى موعد جلسة اختيار المحافظ البديل والتي يتوقع ان تعقد نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل. ويؤكد البهادلي ان التيار “رشح فاضل الشويلي للمنصب”، فيما رفض الحديث عن عدد الاصوات التي ضمنها فريقه لتحقيق هدفه، لكنه اكد ان “المفاجآت قد تظهر في جلسة التصويت”.

وكان التيار ومؤيدين له من قوى اخرى ابرزها الحكمة، قد فشلوا بداية العام الحالي في اختيار الشويلي خلفا للعطواني، بعد “انقلاب الحلفاء في جلسة التصويت” بحسب وصف الاحرار حينها، والانضمام الى الفريق المنافس.

واكد البهادلي ان تيار الاحرار لديه “تحركات للحصول على المنصب”، مشيرا الى ان المحافظ المستقيل سيتعرض للمحاسبة اذا ثبت حدوث مخالفات في عمله “حتى وان كان خارج المنصب”.