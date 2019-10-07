وافق المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية على زيادة التخصيصات المالية لناديي الميناء والزوراء.

وقرر المجلس زيادة التخصيصات المالية من (2) مليار دينار الى (3) مليار دينار عراقي (الممنوحة من الشركة العامة لموانئ العراق الى نادي الميناء الرياضي)، وايضاً (من تشكيلات وزارة النقل الرابحة الى نادي الزوراء الرياضي)، استثناءً من قراري مجلس الوزراء المرقمين (289) لسنة 2017، و (241) لسنة 2018.

وتضمن القرار إحالة الموضوع الى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض ادراجه في جدول اعمال مجلس الوزراء، استناداً الى احكام المادة (6) من النظام الداخلي للأخير.