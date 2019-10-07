على وقع الاحتجاجات.. اول زعيم حزب بالعراق يعلن انسحابه من العملية السياسية

اعلن رئيس حزب الامة العراقية مثال الالوسي “انسحابه” من العملية السياسية في البلاد عقب احتجاجات دامية قائمة منذ نحو اسبوع.

وقال الالوسي “اعلن انسحابي من العملية السياسية الفاسدة الدموية المنحرفة”، بحسب وصفه.

واضاف، “ان هذا النظام اوصل البلاد والشعب الى طريق الهاوية والدمار، وان جميع السياسيين وعلى رأسهم المسؤولون يتحملون مسؤولية الجرائم ودماء الشهداء ممن تظاهروا متمسكين بحقوقهم الوطنية والدستورية في التظاهر السلمي للمطالبة بحقهم لحياة كريمة في وطنهم”.

ومثال الآلوسي هو سياسي وبرلماني عراقي سابق ومؤسس حزب الأمة العراقية. يتميز بمعاداته للأحزاب الإسلامية في العراق ويدعو إلى تأسيس دولة مدنية.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ذات الغالبية الشيعية تظاهرات دامية انطلقت شرارتها يوم الثلاثاء وبحسب اخر احصائية لعدد الضحايا فإن اكثر من 100 متظاهر قتل برصاص القوات الامنية، واصيب اكثر من 6000.

وتعدُ هذه التظاهرات هي الاعنف منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.