قصة حب، نظم الشاعر نزار قباني، وغناء القيصر كاظم الساهر

كل عام وانت حبيبتي

اقولها لكِ بكل بساطة . .

كما يقرأ طفلُ صلاته قبل النوم

وكما يقف عصفورُ على سنبلة قمح

فتزداد الازاهيرُ المشغولة على ثوبكِ الابيض

زهرة . .

وتزداد المراكبُ المنتظرة في ميناء عينيكِ

مركبة

اقولها لك بحرارة ونزق

كما يضربُ الراقصُ الاسباني قدمه بالارض

فتتشكل الوف الدوائر

حول محيط الكرة الارضية

آه . . يا سيدتي

لو كان الامر بيدي

إذن لصنعت سنة لكِ وحدكِ

تُفصًلين ايامها كما تريدين

وتسندين ظهركِ على اسابيعها كما تريدين

وتتشمًسين

وتستحمًين

وتركضين على رمال شهورها

كما تريدين

انتِ لستِ امرأة المناسبات

بل انتِ المرأة التي احبها

انتِ هذا الوجع اليومي . .

الذي لا يُقال في بطاقات المعايدة

ولا يُقال بالحروف اللاتينية

ولا يُقال بالمراسلة

وانما يُقال عندما تدق الساعة منتصف الليل

وتدخلين كالسمكة الى مياهي الدافئة

وتستحمين هناك

ويسافر فمي في غابات شعركِ الغجري

ويستوطن هناك . .

لانني احبكِ

تدخل السنة الجديدة علينا

دخول الملوك

ولانني احبكِ

احمل تصريحا خاصا من الله

بالتحول بين ملايين النجوم . .

لن نشتري هذا العيد شجرة

ستكونين انتِ الشجرة

وسأعلق عليكِ

امنياتي . . وصلواتي . .

وقناديل دموعي . .

كل عام وانتِ حبيبتي

أمنية اخاف ان اتمناها

حتى لا اتهم بالطمع او بالغرور

فكرة اخاف ان افكر بها

حتى لا يسرقها الناس مني

ويزعموا انهم اول من اخترع الشِعر

كل عام وانت حبيبتي

كل عام وانا حبيبكِ

انا اعرف انني اتمنى اكثر مما ينبغي

واحلم اكثر من الحد المسموح به

ولكن

من له الحق ان يحاسبني على احلامي ؟

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص

د. رضا العطار 641