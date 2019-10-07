كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا ونزلات البرد

مع اقتراب فصل الشتاء تزداد مخاوف الجميع من نزلات البرد، وعدوى الإنفلونزا، وتبحث كل أم عن الطرق المثلى لتقوية جهاز المناعة لأبنائها، سواء بالأدوية، أو بالنظام الغذائي.

وتشير أخصائية في التغذية، إلى أن مواجهة فيروس الإنفلونزا ونزلات البرد، يكون بتقوية الجهاز المناعي، بالتركيز على بعض المواد الغذائية، كالتالي:

الألياف

تعد الألياف أحد أهم العناصر التي تساعد في بناء الجهاز المناعي، ومن أكثر الأطعمة التي تحتوي على الألياف “الشوفان” الذي يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات.

فيتامين (د)

يلعب فيتامين (د) دورا كبيرا في حماية الجسم من بعض الأمراض، مثل السكري والقلب، ويمكن الحصول عليه من التعرض اليومي لبعض شمس الصباح غير المحرقة.

فيتامين C

يلعب فيتامين C دورا كبيرا في الدفاع عن الجسم ضد أمراض معينة، وعلى رأسها الإنفلونزا، كما يحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات وضرر الشوارد الحرة، ويمكن توفيره بتناول الكثير من عصير البرتقال أو الليمون.

الزنك

جسمك يحتاج الزنك لإنتاج خلايا الدم البيضاء، ويمكن الحصول عليه من الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة.