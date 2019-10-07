ما حقيقة ارتفاع اسعار تذاكر الطيران بين بغداد وكوردستان؟

تسببت الاحتجاجات الدامية التي تشهدها بغداد ومدن بالجنوب الى ارتفاع باسعار تذاكر النقل الجوي بين العاصمة العراقية واقليم كوردستان.

وقال بيار باور وهو مدير احدى شركات الطيران ان اسعار تذاكر الطائرات من بغداد الى مطاري اربيل والسليمانية الدوليين قد ارتفعت نتيجة للاحتجاجات التي تشهدها العاصمة العراقية.

واضاف ان هناك طلبا متزايدا على تذاكر الطيران الى اقليم كوردستان.

واشار باور الى ان بعض العراقيين يضطرون الى السفر من بغداد الى اسطنبول او بيروت او غيرها ومن هناك يسافرون الى اقليم كوردستان.

إلا ان ادارة مطار السليمانية الدولي نفت يوم الاحد، ارتفاع اسعار تذاكر النقل الجوي بين بغداد واقليم كوردستان.

وقال دانا محمد مدير اعلام وعلاقات مطار السليمانية الدولي ان الانباء التي تتحدث عن ارتفاع سعر النقل بين السليمانية وبغداد لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدا ان اسعار تذاكر الرحلات الجوية بين مطار السليمانية وبغداد لم تتغير.

واكد ان الاسعار كما هي دون تأثرها باحداث بغداد ومحافظات اخرى.